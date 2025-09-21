شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار عسكري سعودي ضد الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قوات الجيش السعودي، حالة استنفار لافتة، وتحركات مفاجئة على الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن، استعدادا لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي الانقلابية، التي اطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بصيغة "نصائح وتحذير"، الخميس (18 سبتمبر).

أكدت هذا تحركات عسكرية سعودية لافتة تشمل اشغالا واستحداثات مواقع وتحصينات عسكرية سعودية في الجبال الحدودية مع اليمن، وثقتها صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون سعوديون السبت (20 سبتمبر)، على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور ومشاهد الفيديو المتداولة تنفيذ جرافات وآليات ثقيلة سعودية عمليات استحداث مواقع عسكرية جبلية وطرق جديدة، في حين تحدثت المنصات عن توجهات سعودية لنصب أجهزة تجسس واستطلاع جديدة على طول الحدود مع شمال اليمن.

تترافق هذه التحركات السعودية العسكرية، مع اشتباكات متقطعة بين حرس الحدود السعودي وقوات جماعة الحوثي، خلال الايام الماضية، وتنفيذ السعودية مناورات عكسرية مع القوات الامريكية، كرست في مواجهة الطائرات المسيّرة، وانظمة الدفاع الجوي.

والخميس (18 سبتمبر)، وجه زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطابه الاسبوعي المتلفز، رسالة مباشرة للمملكة العربية السعودية وبريطانيا، على خلفية تنظيمهما في الرياض، الثلاثاء (16 سبتمبر)، المؤتمر الدولي الخاص للأمن البحري اليمني، بمشاركة 40 دولة، واعلان سفير المملكة "دعم خفر السواحل اليمنية بأربعة ملايين دولار".

الحوثي علق على اعمال المؤتمر الدولي "لحماية المياة اليمنية الاقليمية"، بقوله: "أي عنوان لحماية الملاحة يرفعه أي طرف في هذه المرحلة فهو لا يعني في واقعه وحقيقته إلا حماية الملاحة للعدو الإسرائيلي". وأردف: "أي ترديد للمصطلحات والتوصيفات الإسرائيلية تجاه الموقف اليمني من أي طرف في الأمة فهو في إطار خدمة الموقف الإسرائيلي".

مضيفا: "نسمع توصيفات للموقف اليمني بأنه موقف إيراني ومثل هذه التوصيفات تنطلق من العدو الإسرائيلي وترددها أنظمة وعملاء كالببغاء، وترديد بعض الأنظمة والعملاء لما يقوله الإسرائيلي هو لتبرير ما يفعله الإسرائيلي والخيانة والعمالة له". وتابع: "الخطر في البحر الأحمر باتجاه باب المندب وخليج عدن والبحر العربي على السفن الإسرائيلية".

ومضى زعيم جماعة الحوثي قائلا: إن استهداف سفن الكيان الاسرائيلي والمتجهة اليه عبر البحر الاحمر "في إطار موقفنا العادل الحق والمشروع في نصرة للشعب الفلسطيني وضد عدو يستهدف كل الأمة ويشكل خطورة عليها". وخاطب قيادة السعودية، بقوله: "الملاحة المستهدفة حصراً هي التابعة للإسرائيلي، فهل هناك استهداف للسفن السعودية؟".

محذرا السعودية وبريطانيا والدول المشاركة بالمؤتمر الدولي، بقوله: "حظر الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب مستمر، ومن يريد أن يورط نفسه مع العدو الإسرائيلي في أي اعتداء على بلدنا، فسنواجه في إطار موقفنا من العدو الإسرائيلي نفسه". وأردف: "لا تورطوا أنفسكم لدعم العدو الإسرائيلي عسكريا لحماية سفنه في البحار".