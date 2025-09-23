اخبار اليمن

تفاصيل مروعة بشان اغتيال افتهان المشهري والكشف عن اتصال القاتل لها لاستدراجها لمكان الحادث بتعز

عدن - ياسمين التهامي - كشفت احدى الموظفات بصندوق النظافة بتعز عن تفاصيل مروعة لاغتيال افتهان المشهري بتعز.
وقالت الموظفة بتسجيل مرئي:تم سرقة شنطة وهواتف افتهان وايضا تسجيلات الكيمرات واتصلوا بافتهان لاجل الذهاب الى الدوام ليلة الجريمة الا انها قالت لن اداوم.
واضافت:يوم الحادث اتصل بها شخص وقالها نلتقي عند جولة سنان وذهبت وتم اغتيالها نريد معرفة المسؤول الذي استدرجها الى جولة سنان فرقمه باخر مكالمة بجوال افتهان المسروق.
واختتمت:افتهان تعرفه وهي ذهبت الى الجولة بناء على اتصاله

واختتمت:نريد المكالمة التي خرجت افتهان للشارع يوم الخميس كونها لم تداوم
 

