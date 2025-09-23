شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...ظهور مفاجئ لحيوان مفترس ونادر في شرعب السلام بمحافظة تعز يثير الذعر بين السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون عن رصد إنتشار حيوان مفترس بمديرية شرعب السلام محافظة تعز



موضحاً أنه تم ملاحظة خلال الأيام الأخيرة إنتشار حيوان الوشق في منطقة وادي الحقل بعزلة ايفوع مديرية شرعب السلام محافظة تعز

وحذرت مصادر المواطنين باخذ الحيطة والحذر على أطفالهم

ويشار إلى أن الوشق أو القط البرى من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً، ويعتمد في الصيد على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

ويستوطن الوشق الصحراء، ويفضل المناطق الجافة ذات الأمطار المنخفضة، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب، والقوارض، والطيور، ويتمتع بقدرة على التسلق والقفز العالي، مما يساعده في صيد الطيور أو الحيوانات الموجودة في الأشجار