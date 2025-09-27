شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة الحوثي يقتل خيل وسط صنعاء بسبب العلم اليمني ويعتقل الفارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة أثارت غضبًا واسعًا، أقدمت مليشيا الحوثي على إطلاق النار على خيل وسط العاصمة صنعاء بسبب رفع صاحبها العلم اليمني

وأفاد شهود عيان أن عناصر مسلحة تابعة للمليشيا أوقفت الفارس أثناء مروره في أحد شوارع صنعاء، وأطلقت النار على الخيل بوحشية، ثم قامت بـاعتقال الفارس على الفور.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر في مؤشر على تصعيد المليشيا لقمع أي مظاهر رمزية أو وطنية تتعلق بالجمهورية