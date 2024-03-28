شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 18.. سحر لبنى ونس يظهر على ناهد السباعى تجاه عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وصول عجمي وابنته ناهد السباعي إلى الحارة وسط احتفالية صغيرة من الأهالي مرحبين بخروجه من المستشفى.

ويوزع عبده 3 زجاجات مياه على عجمي وزوجته وابنته وسط الاحتفالية، وهي المياه التي حصل عليها من الدجالة لبنى ونس لاسترضاء ناهد السباعي كي يتزوجها، وطلب منها شرب الزجاجة بالكامل وحدث ذلك.

وبعد شرب زجاجة المياه المسحورة، تبادلت ناهد السباعي مع عبده نظرات إعجاب، وقالت لوالدتها إنها الآن أصبحت عاقلة بعد ابتعادها عن محارب.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

للمزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان اضغط هنا.