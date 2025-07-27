شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل ينعى المطرب أحمد الحجار بعد وفاته بكلمات مؤثرة: خبر وفاتك صدمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على نعى المطرب أحمد الحجار، بعد وفاته مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب: "لا إله إلا الله محمد رسول الله، خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون".



مصطفي كامل على فيس بوك

وكان المطرب أحمد الحجار يعاني من المرض خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر حرصت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل على أن تنعي ببالغ الحزن والأسى، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الفنان الراحل ووالدته المطربة فيروز، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت النقابة في بيانها، "لقد فقدنا برحيله قامة فنية استثنائية، ومبدعًا متجددًا أسهم في إثراء الموسيقى والمسرح العربي، وترك بصمة خالدة في الوجدان العربي من خلال أعماله الموسيقية والمسرحية التي جمعت بين الأصالة والجرأة والتجديد".