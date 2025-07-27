تحذير خطير: 900 ريال غرامة من المرور السعودي لكل من يقف بسيارته بهذا الشكل حتى لو كانت واقفه أمام المنزل

حذرت إدارة المرور السعودي عن غرامة مالية بقيمة 500 ريال تصل الى 900 ريال في حالة عدم التوقف عند إشارة قف، أو عدم التوقف بإشارة أمامك أفضلية، أو الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها.

حالات اضافية للوقوف الخاطئ للمركبات

هناك مجموعة من المواقف والحالات التي يمنع الوقوف فيها ويكون خاطئًا وربما يترتب عليه غرامة مالية وذلك لما تتسبب به هذه المخالفات من أخطار على الأفراد بصورة عامة، وفيما يلي أشهر حالات الوقوف الخاطئ في السعودية:-

التوقف في غير المسارات المخصصة.

الوقوف أمام مدخل الطوارئ في المستشفيات.

الوقوف على جانب الطريق دون مراعاة الأرصفة أو المواقف العامة.

الوقوف أمام مداخل المباني والمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الوقوف عند مداخل الأسواق والمراكز التجارية.

يأتي هذا التحذير في سياق رسائل توعوية مستمرة لرفع مستوى الوعي المروري بين السائقين والتقليل من معدلات الحوادث، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخالفات المؤدية إلى الحوادث الجسيمة.