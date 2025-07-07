الامارات | الشارقة يتعاقد مع الكرواتي فيتا فيتاي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع الكرواتي فيتا فيتاي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" التعاقد مع اللاعب الكرواتي فيتا فيتاي قادماً من نادي لوكوموتيف زغرب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق ضمن فئة اللاعب المقيم.
يذكر أن نادي الشارقة كان قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو وذلك لدعم صفوفه خلال الموسم الجديد.
وكان نادي الشارقة دشن إعداده للموسم الجديد بقيادة مدربه الصربي ميلوش تحضيراً لإقامة معسكر إعداد خارجي في النمسا.
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