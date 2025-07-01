- 1/2
- 2/2
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة ومنتهية الصلاحية كانت مخبأة داخل جوالات فحم عند مدخل كوبري سنجة، هذه الأدوية كانت معدة للتوزيع على الصيدليات.
واوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار في تصريح ل(سونا) بأن فريق المكافحة ضبط (43) كرتونة تحتوي على حبوب ممنوعة ومنتهية الصلاحية وحقنًا مغشوشة وحقن ملاريا. كانت هذه الأدوية مخبأة بذكاء داخل شحنة فحم على متن عربة (دفار) قادمة من دولة الجنوب عن طريق التهريب في محاولة للتمويه.
وأوضح مدير المكافحة أن عملية الضبط تمت بناءًا على معلومات تفيد بأن تجاراً يقومون بتهريب الأدوية عبر منطقة قريبة من سنجة لتسهيل إخفائها في السيارات والعربات الكبيرة التي تحمل جوالات.
تم نصب كمين أسفر عن ضبط الدفار المحمل بالفحم بعد اقتياد من كانوا فيه إلى المكتب وتفتيش الشحنة، عُثر على الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة، وقد عُبئت في كراتين ووضعت في منتصف جوالات الفحم على متن الدفار عليه تم فتح بلاغات بقسم سنجة ضد المتهمين وعددهم (٢) وتم الحجز على الدفار والقبض على المتهمين.
من جهة أخرى أشار مدير مكافحة المخدرات بولاية سنار إلى ضبط كميات من حبوب التسمين والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل واسع في الولاية. وبناءً على معلومات تلقتها إدارة المكافحة يتم ضبط الآلاف من حبوب التسمين والكريمات الحارقة في مدينة سنجة بين كل فترة وحين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظورة والفاسدة بولاية سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.