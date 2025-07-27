قوات الاحتياطي المركزي بمنطقة الخرطوم تنظم طابور سير بمحليات امدرمان والخرطوم وجبل أولياء

نظمت قوات الإحتياطى المركزى طابور سير بمشاركة اللواء شرطة/ قمر أحمد محمد السيد قائد قوات الإحتياطى المركزى جاب الطابور محليات جبل أولياء وامدرمان والخرطوم فى إطار إستعدادات القوات وتأكيد جاهزيتها لمتطلبات المرحلة القادمة إظهارا للقوة وبثا للطمأنينة وتعزيزا لجهودالعملية الأمنية بجانب المساهمة في تطبيع الحياة المدنية ، حيث طافت قوات الإحتياطي المركزي محليات امدرمان والخرطوم وجبل أولياء وإنتهي برئاسة قيادة قوات الإحتياطي المركزي بفتيح العقليين جنوبي الخرطوم

اللواء شرطة قمر خاطب الطابور برئاسة القيادة مشيدا بإستبسال القوات ودورها الكبير في محاور القتال المختلفة والقطاعات بجانب دور قوات الإحتياطي المركزى في إسناد ودعم قوات الشرطة والقوات المسلحة في عمليات الأمن الداخلي حفظا للارواح والممتلكات ، داعيا القوات الى بذل المزيد من الجهد والعطاء حتي ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان والإستقرار

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن طابور السير وطوافه بمحليات ولاية الخرطوم وجد الإشادة والترحيب من المواطنين وأدخل الطمأنينة فى نفوسهم وقد عبر المواطنين عن إشادتهم بقوات الإحتياطى المركزى في معركة الكرامة ومشاركتهم في القتال جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والاجهزة النظامية المساندة لها في حرب الكرامة الوطنية وتطهير البلاد من دنس مليشيا ال دقلو الإرهابية بجانب المشاركة في عمليات الأمن الداخلي مما أكسب هذه القوات محبة المواطنين وتاكيدهم بأهميتها في حفظ الأمن وحسم التفلتات .

المكتب الصحفي للشرطة