الامارات | غواصون يكتشفون طراداً غارقاً منذ الحرب العالمية الأولى

0 نشر
لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة من 10 غواصين دوليين اكتشاف حطام الطراد «إتش إم إس نوتنغهام»، الذي غرق خلال الحرب العالمية الأولى، على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً من الساحل البريطاني، وقالت ألكسندرا بيشينا، من مدينة بريمرهافن الألمانية، التي شاركت كغواصة في رحلة «إكسبلور» الاستكشافية، في منتصف يوليو الجاري، إن الاكتشاف سبقته أشهر من البحث في السجلات الأرشيفية لتحديد موقع الحطام، وأضافت: «لم يحدد موقع الحطام على أي خريطة من قبل»، وأَغرقت غواصةٌ ألمانيةٌ الطراد «إتش إم إس نوتنغهام» في 19 أغسطس عام 1916.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

