الامارات | غواصون يكتشفون طراداً غارقاً منذ الحرب العالمية الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة من 10 غواصين دوليين اكتشاف حطام الطراد «إتش إم إس نوتنغهام»، الذي غرق خلال الحرب العالمية الأولى، على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً من الساحل البريطاني، وقالت ألكسندرا بيشينا، من مدينة بريمرهافن الألمانية، التي شاركت كغواصة في رحلة «إكسبلور» الاستكشافية، في منتصف يوليو الجاري، إن الاكتشاف سبقته أشهر من البحث في السجلات الأرشيفية لتحديد موقع الحطام، وأضافت: «لم يحدد موقع الحطام على أي خريطة من قبل»، وأَغرقت غواصةٌ ألمانيةٌ الطراد «إتش إم إس نوتنغهام» في 19 أغسطس عام 1916.