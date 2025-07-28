أخبار من السعودية.. (إنذار أحمر).. أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان

أخبار متعلقة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ (إنذار أحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان اليوم الاثنين.تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.ويشمل التنبيه: الحرجة والربوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة في عسير.ويشمل أيضًا: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب في جازان.ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.