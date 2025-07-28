أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه: وادي الدواسر والسليل والرين والقويعية والدوادمي وعفيف
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
