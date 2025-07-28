الامارات | هالة بدري في «بينالي لندن»: نسعى إلى تحويل دبي بأكملها إلى لوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، التحوّل المُلهِم الذي تقوده الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والإبداع، مؤكدة أن دبي تسعى إلى جعل الإبداع جزءاً من الحياة اليومية، لتحويل المدينة بأكملها إلى لوحة حيّة تتجلّى فيها مختلف أشكال التعبير في كل زاوية، وليس فقط داخل المعارض.

جاء ذلك خلال افتتاح «بينالي لندن للفنون»، الذي شهد حضوراً مميّزاً لدبي، إذ ألقت هالة بدري الكلمة الرئيسة في الحدث، وتطرقت إلى السياسات الثقافيّة المبتكرة التي تنتهجها الإمارة، ودور الفن في الأماكن العامة، والبرامج المتنوعة للمعارض، والمنظومة الداعمة للمواهب الإبداعية الصاعدة، ضمن بيئة ثقافية متكاملة تُجسّد رؤية دبي للمستقبل.

ونُظّم الحدث في قاعة «تشيلسي أولد تاون هول» التاريخية، وشهد مشاركة 350 فناناً من 60 دولة، ضمن تجربة فنية راقية بمعايير عالمية.

وشكّل البينالي منصة نابضة بالحوار الثقافي والفني، واستقطب نخبة من الفنانين، والمهتمين باقتناء الأعمال الفنية، وزوّاراً من مختلف أنحاء العالم.

كما شارك فنانون مقيمون في الإمارات ضمن فعاليات المعرض، ما أسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الفنية الدولية، وشجع فرص التبادل الإبداعي مع المجتمع الفني العالمي.

وسلّطت هالة بدري الضوء على الزخم المتصاعد الذي يشهده قطاع الفنون في دبي، مؤكدة التزام الهيئة بدعم المواهب المحلية وتعزيز التعاون الثقافي على المستوى الدولي.

وأشارت إلى محطات بارزة، مثل إطلاق منحة دبي الثقافية والتأشيرة الثقافية طويلة الأمد، إلى جانب المكانة المتنامية لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً جاذباً للفعاليات الثقافية العالمية.

وخلال البينالي قامت بدري بجولة في المعرض برفقة نائب عمدة منطقة كنسينغتون وتشيلسي، آرين أريتي، ومدير معرض غالياردي وعضو الفريق القيّم للبينالي، بيتر غالياردي.

كما زارت مستودع متحف «فيكتوريا وألبرت» برفقة مسؤولة المدن والشراكات في منتدى الثقافة للمدن العالمية، إيزابيلا فالنتيني، واستكشفت منطقة «إيست بانك»، وزارت مسرح «سادلرز ويلز إيست»، وتتبعت مساراً للفن العام، وحضرت عروضاً لطلبة كلية لندن للأزياء.

• 350 فناناً من 60 دولة يشاركون في البينالي.