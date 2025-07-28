الامارات | «غوغل» تطلق «مرشد الويب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «غوغل» خاصية تجريبية جديدة باسم «مرشد الويب»، تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتنظيم نتائج البحث بشكل أكثر فاعلية.

وتهدف الميزة الجديدة إلى تجميع صفحات الويب في فئات متخصصة، للإجابة عن الجوانب المختلفة لسؤال المستخدم، خصوصاً في عمليات البحث المعقدة.

وتعتمد الخاصية الجديدة على «جيمني» لفهم استفسارات البحث بعمق، ثم تقوم بتنظيم النتائج في مجموعات مترابطة، فعلى سبيل المثال عند البحث عن «السفر بمفردي في اليابان»، ستعرض الأداة فئات منفصلة لـ«الأدلة الشاملة»، و«نصائح السلامة»، و«تجارب شخصية».