نقد .. غياب حميدتي لتواجده في الميدان وقيادته للعمليات العسكرية

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قال المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس ، علاء نقد إن الحكومة المعلنة من قبلهم ،ومن خلال الميثاق والدستور، وجدت تفاعلاً إيجابياً كبيراً من العالم والإقليم ، واستعدادا وقبولا للجلوس مع التحالف والاستماع إليه.
وعزا في مقابلة مع قناة الحدث، غياب قائد قوات الدعم السريع الذي أعلن عن رئاسته للمجلس الرئاسي ، لتواجده في الميدان وقيادته للعمليات العسكرية ، كما أكد انخراط محمد حسن التعايشي الذي سمي رئيسًا للوزراء ،في جلسات دورات الانعقاد الخاصة بتأسيس لمناقشة المجلس الوزاري.
الحدث_السوداني
هبة علي
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