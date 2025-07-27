نقد .. غياب حميدتي لتواجده في الميدان وقيادته للعمليات العسكرية

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس ، علاء نقد إن الحكومة المعلنة من قبلهم ،ومن خلال الميثاق والدستور، وجدت تفاعلاً إيجابياً كبيراً من العالم والإقليم ، واستعدادا وقبولا للجلوس مع التحالف والاستماع إليه.

وعزا في مقابلة مع قناة الحدث، غياب قائد قوات الدعم السريع الذي أعلن عن رئاسته للمجلس الرئاسي ، لتواجده في الميدان وقيادته للعمليات العسكرية ، كما أكد انخراط محمد حسن التعايشي الذي سمي رئيسًا للوزراء ،في جلسات دورات الانعقاد الخاصة بتأسيس لمناقشة المجلس الوزاري.

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