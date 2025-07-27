التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني.. وزارة العدل السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ظل التغيرات الجوهرية على الخدمات الإلكترونية في المملكة، أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني والتي تمكن المواطنين من معرفة حالة الطلب المقدم دون الحاجة إلى زيارة كتاب العدل مما يوفر الكثير من الجهد والوقت، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل.

طريقة التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني

المواطنين السعوديين يمكنهم التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني بكل سهولة بخطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

زيارة منصة ناجز الإلكترونية “من هنا”. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الضغط على “الوكالات والإقرارات”. النقر على خدمة ” التحقق من وكالة”. كتابة كافة البيانات المطلوبة لبدء عملية التحقق بشكل صحيح. النقر على زر الاستعلام أو العرض. بعد ذلك، سوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالوكالة.

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طريقة إصدار وكالة عبر منصة ناجز

بعد التعرف على طريقة التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني، نوضح أن يمكن التقديم للحصول على وكالة قانونية عبر تلك المنصة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية “من هنا”. تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب النفاذ الموحد. النقر على “الخدمات الإلكترونية”. الضغط على خيار “الوكالات والإقرارات”. بعد ذلك، يتم اختيار خدمة “إصدار وكالة فردية”. النقر على أيقونة “تقديم طلب جديد”. إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل بيانات الموكل وبيانات الوكيل أو الوكلاء. ثم يتم تحديد بنود الوكالة والمدة الخاصة بها. الضغط على زر “اعتماد”. ثم يتم تقديم الطلب وانتظار إصدار الوكالة إلكترونيًا.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة التحقق من وكالة عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني وخطوات إصدارها عبر المنصة بخطوات بسيطة، وتعتبر بوابة ناجز منصة قضائية إلكترونية بارزة في السعودية تسهل من تقديم ومتابعة الطلبات من قبل المواطنين.