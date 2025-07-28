شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسين يكشف تفاصيل 6 أغنيات جديدة مع جنات في ألبومها المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي يوسف حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تعاونه مع النجمة جنات في ست أغنيات جديدة، ضمن ألبومها المرتقب طرحه قريبًا.

وأشار إلى أنه يعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية للأغاني، التي تحمل عناوين: "ألوم على مين"، "النص اللي يخص"، "مبسوطين"، "يما قالولي"، "أشيك واحدة"، و"من الليلة".

وأكد حسين أن هذه الأعمال تتميز بتنوعها الموسيقي، مع الحرص على الحفاظ على الطابع الرومانسي الذي يميز صوت جنات، وتقديمه في إطار عصري يتناسب مع ذوق الجمهور الحالي.

تنوع البوم جنات الجديدوتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدم من خلاله تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين. تفاصيل البوم "الوم على مين" لـ جنات

ومن المقرر طرح الألبوم بطريقة مختلفة، ويضم 10 أغنيات، حيث تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد انتهائها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.