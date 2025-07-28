شكرا لقرائتكم خبر عن سي السيد.. ذكرى ميلاد يحيى شاهين أيقونة السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم الاثنين 28 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل يحيى شاهين (1917 - 1994)، أحد عمالقة الفن في مصر والعالم العربي، والذي ارتبط اسمه بشخصية "سي السيد" الخالدة في ثلاثية نجيب محفوظ السينمائية.

وُلد شاهين في جزيرة ميت عقبة بالجيزة، وأظهر نبوغًا فنيًا منذ صغره خلال مشاركاته المدرسية في مدرسة عابدين الابتدائية. رغم دراسته الهندسة وحصوله على بكالوريوس في هندسة النسيج، إلا أن شغفه بالتمثيل دفعه لخوض المجال الفني، حيث قدم عشرات الأعمال التي أصبحت علامات في تاريخ السينما والمسرح.

اشتهر شاهين بأدواره العميقة، أبرزها تجسيده لشخصية "عبدالجواد سي السيد" في أفلام: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية، إلى جانب مشاركاته البارزة في أفلام مثل "الوسادة الخالية" و"اللص والكلاب" و"زوجة رجل مهم".

رحل الفنان الكبير في 18 مارس 1994، تاركًا إرثًا فنياً لا يمحى، لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور رغم مرور نحو 30 عامًا على رحيله.