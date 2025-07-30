ماذا سيحدث لأسعار الذهب بعد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية كان المستثمرون يراقبون باهتمام بالغ اتجاهات أسعار الذهب، ولسبب وجيه، أن المعدن الثمين شهد ارتفاع مثير للإعجاب منذ بداية هذا العام حيث سجل عدة مرات مستويات قياسية جديدة، بدأ الاتجاه الصعودي مع بداية شهر مارس حيث ارتفعت الأسعار إلي 2160 دولار للأونصة بزيادة بنسبة 8% عند المقارنة بالرقم القياسى السابق فى ديسمبر 2023، وفي وقت قليل تم تجاوز الرقم القياسى بسرعة وسجل مستويات قياسية جديدة في شهر أبريل ومايو وأغسطس ومؤخرًا في سبتمبر، عندما قفز السعر إلى أكثر من 2680 دولار للأونصة، ارتفع الذهب بنسبة مذهلة تخطت 30% منذ بداية 2024.

وبرغم ذلك، فإن المشهد الاقتصادي الذي سمح للذهب بالازدهار يتغير بسرعة، فقد تباطأ التضخم (الذي كان مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات والمستثمرين) بمعدل كبير عند المقارنة بالمستويات المرتفعة التى شهدناها في السنوات الأخيرة، كما تباطأ سوق العمل أيضًا، ونتيجة لذلك، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، وقد يكون لذلك آثار بعيدة المدي علي فئات الأصول المختلفة، بما فى ذلك الذهب، إذن، ما الذي يمكننا أن نتوقع حدوثه لسعر الذهب عندما يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أخيرًا؟ هذا ما سنوضحه أدناه.

تأثير خفض سعر الفائدة على الذهب

تهدف تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استقرار الاقتصاد ولكنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الأسواق العالمية وخاصة على أسعار تداول الذهب وهو استثمار رئيسي في الأوقات غير المؤكدة.

قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الذي عقد الشهر الماضي بخفص سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% إلى 5%، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تم اتخاذ القرار لمعالجة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

في حين تهدف هذه الخطوة إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها أثارت أيضًا تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية وعلى أسعار الذهب وهو استثمار شائع خلال الأوقات الاقتصادية غير المؤكدة.

في أعقاب خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الذهب مسجلة رقم قياسي جديد فوق 2680 دولار للأوقية، ويعتبر هذا مؤشرًا نفسيًا في سوق الذهب، حيث يرجع ارتفاع الأسعار إلى حد كبير إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يؤدي إلى خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر إلى 3.4% بحلول عام 2025 و2.9% بحلول عام 2026، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 4.1% و 3.1% على التوالي.

بعد الوصول إلى علامة 2600 دولار، قد نشهد بعض جني الأرباح في سوق الذهب، مع احتمال عودة الأسعار إلى حوالي 2500 دولار، يشير هذا إلى أنه في حين أن أسعار الذهب قوية حاليًا، فقد تحدث تصحيحات قصيرة الأجل حيث يضبط المستثمرون مواقفهم استجابة لتطورات السوق.

تغير التركيز في سوق الذهب

لقد حول سوق الذهب انتباهه بعيدًا عن الطلب الاستثماري الصيني وشراء البنوك المركزية، وأصبح التركيز الآن على كيفية تأثير خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الغربية وخاصة الولايات المتحدة على أسعار الذهب، عادة ما تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الذهب أكثر جاذبية كاستثمار لأنه لا يكسب فائدة، مما يجعله خيارًا أفضل مقارنة بالأصول الأخرى في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الأمد القريب، نظل إيجابيين بشأن الذهب حيث تعمل توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة على تعزيز المشاعر في سوق العقود الآجلة وجذب المستثمرين الآمنين إلى الذهب المادي، ومع ذلك، في حين أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يدعم أسعار الذهب، فإن التاريخ يظهر أن انخفاض الأسعار وحدها قد لا يؤدي دائمًا إلى ارتفاع الأسعار، يقول الخبراء أن تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب يعتمد على ما إذا كانت التخفيضات تتزامن مع الركود.

عادة ما تكون البيئة الركودية أثناء خفض أسعار الفائدة إيجابية للذهب، حيث يبحث المستثمرون عن أصول أكثر أمانًا، ومع ذلك، إذا نجح الاقتصاد في تجنب الركود على الرغم من خفض أسعار الفائدة، فقد لا يكون ذلك مفيداً لأسعار الذهب.

من المرجح أن يستمر سوق الذهب في الاستجابة للتطورات في أسعار الفائدة الأمريكية، اختتمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أحد أكثر اجتماعاتها المتوقعة في السنوات الأخيرة بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ويمثل هذا أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، وتتكيف الأسواق مع احتمالية المزيد من تخفيضات الأسعار في المستقبل.

مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر، يعتقد العديد من المحللين أن الذهب سيظل استثمارًا جذابًا خاصة في الأوقات غير المؤكدة، ومع ذلك، فإن مدى ارتفاع الأسعار سيعتمد على كيفية استجابة الاقتصاد الأوسع للسياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ما الذي دفع الذهب في الربع الثالث؟

كانت المكاسب الإضافية التي شهدناها للذهب في الربع الثالث مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض عائدات السندات وضعف الدولار الأمريكي، بعد أن تم دعمها في البداية في وقت سابق من هذا العام وسط الطلب على التحوط من التضخم، كما شجعت الحماية ضد فقدان قيمة العملات الورقية بسبب سنوات من التضخم المرتفع، عمليات الشراء الكبيرة من قبل البنوك المركزية.

مع بداية الربع الثالث، رأينا عائدات السندات تبدأ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت البنوك المركزية إما في خفض أسعار الفائدة أو (في حالة البنك الاحتياطي الفيدرالي) قدمت تلميحات قوية إلى أن سياسة أكثر مرونة في الطريق، مما أدي إلى ارتفاع السندات التي تسببت في انخفاض عائداتها مما عزز جاذبية الأصول ذات العائد المنخفض أو الصفري مثل الذهب والفضة، وقد جاء الدعم الإضافي من الطلب على الملاذ الآمن وسط الأوضاع الجارية في غزة والشرق الأوسط وأوكرانيا.

توقعات الذهب للربع الرابع متواضعة

لقد سارت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على نحو مذهل، حيث وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية متكررة، لم يكن ارتفاع المعدن أقل من مذهل حيث لم يسجل سوى تراجعات طفيفة بمجرد قفزاته العالية منذ مارس.

بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بمعدل أكبر من المتوقع من البنك الاحتياطي الفيدرالي، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في طريقه لإنهاء شهر سبتمبر في المنطقة الايجابية للشهر السابع على التوالي، فمن أدنى مستوى سجله الذهب خلال هذا العام عند 1984دولار في فبراير وصل الذهب إلى أعلى مستوى له حتى الآن فوق 2680 دولار للأوقية، مسجلاً ارتفاعًا قدره تخطي 30%، مع دخولنا في الربع الأخير من العام، تظل الخلفية الأساسية إيجابية مع احتمال أن تسارع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مما يشير إلى توقعات صعودية للذهب، ومع ذلك، فإن تأثير جني الأرباح بعد مثل هذا الارتفاع القوي قد يعني أن الارتفاع المحتمل قد يكون محدودًا، حتى مع تنامي المحادثات حول وصول المعدن إلى 3000 دولار للأوقية قريبًا.

إن تسريع البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إلى جانب عمليات شراء الذهب المستمرة من قبل البنوك المركزية والدعم الطفيف من الانتخابات الأمريكية المضطربة، من بين العوامل الرئيسية التي قد تساعد في دفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة، في حين تستمر المخاطر الجيوسياسية في دعم الطلب على الملاذ الآمن، لكن جني الأرباح قد يحد من إمكانات الصعود.

البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من خفض أسعار الفائدة

في الربع الرابع، ستظل العديد من المحركات الأساسية الحالية للذهب قائمة منذ وقت سابق من هذا العام، تشير اخبار الاقتصاد مع تحول الجزء الأكبر من التركيز إلى دورة خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، نتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانجراف نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي، في حين يرتفع معدل البطالة إلى مستويات أقل من المثالية، وهذا من شأنه أن يشجع البنك الاحتياطي على تخفيف سياسته، ربما بنحو 100 نقطة أساس لعام 2024 ككل، بعد خفضه الأولي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وقد تتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2025 إذا تباطأ سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع، وقد تؤدي توقعات خفض أسعار الفائدة المتسارعة إلى إضعاف عائدات السندات بشكل أكبر ودعم أسعار الذهب هذا الربع.

تظهر أحدث توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية من اجتماعها في سبتمبر أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.2% بحلول نهاية العام والاستقرار عند هذا المستوي لمدة عامين تقريبًا، وعلى هذا النحو، فإنه يتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس لعام 2024 ككل، مع تخفيضات أخرى بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2025 تليها 50 نقطة أساس في عام 2026، وبهذه الوتيرة، ستكون أسعار الفائدة الأمريكية حوالي 2.75% إلى 3.00% بحلول عام 2026 وهو ما لا يزال في المنطقة التقييدية، وعلى هذا، فإذا استمر معدل البطالة في الارتفاع مع ضعف سوق العمل، فإن تسعير السوق لتلك التخفيضات سوف يزيد بالتأكيد، مما يضع الضغوط على البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وفي منطقة أكثر تحفيزا.

وفي الوقت نفسه، قد يستمر المعدن الأصفر أيضا في إيجاد الدعم من مصادر أخرى متعددة، ومن بين هذه العوامل المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة والتوقعات بذلك من البنوك المركزية الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

والواقع أنه إذا عاد التضخم إلى الأرقام المستهدفة في وقت أقرب، فإن الحالة الحالية للاقتصاد العالمي وخاصة منطقة اليورو تتطلب سياسة أكثر مرونة، وإذا شهدنا تسارعا في تخفيضات أسعار الفائدة، فإن هذا قد يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة.

هل تستمر مشتريات البنوك المركزية من الذهب؟

ومن الممكن أن يأتي مصدر آخر لدعم الذهب من استمرار الشراء المادي من قبل بنك الشعب الصيني والبنوك المركزية الأخرى، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، أفاد مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات البنوك المركزية في يوليو تضاعف أكثر من الضعف مقارنة بيونيو لتصل إلى 37 طنا، ليصل إلى أعلى إجمالي شهري منذ يناير عندما بلغ إجمالي المشتريات 45 طنا.

كانت البنوك المركزية في بولندا وأوزبكستان والهند هي المشترين الرئيسيين في يوليو، يأتي هذا بعد أن أضافت البنوك المركزية 1037طنًا من الذهب في عام 2023 وهو ثاني أعلى شراء سنوي في التاريخ بعد 1082 طنًا قياسيًا.

تأثير الانتخابات الأمريكية على توقعات الذهب

قد يكون لنتيجة الانتخابات الأمريكية بعض الآثار على الذهب عبر الدولار الأمريكي، السيناريو الأساسي لدينا هو فوز “كامالا هاريس” مع انقسام الكونجرس، في هذا السيناريو المحتمل، من المرجح أن نرى تخفيضات ضريبية أقل مما كانت عليه في ظل رئاسة “دونالد ترامب”، فالمزيد من الزيادات الضريبية في عام 2026 يمكن أن يعيق ضبط المالية العامة الاقتصاد وقد يخفف من التضخم أكثر مما كان ليكون الحال في عهد ترامب، وفي الوقت نفسه، من شأن الخلفية التجارية الأكثر يقينًا أن تخفف الضغوط على العملات التي كان ترامب يخطط لفرض المزيد من التعريفات عليها بما في ذلك اليوان واليورو، وبالتالي، يجب أن تكون هذه النتيجة سلبية بالنسبة للدولار الأمريكي، في حين أن اليوان الأقوى يعني زيادة الطلب من أكبر مستهلك للذهب في العالم، فمن المرجح أن يؤدي فوز هاريس إلى انخفاض الطلب على الملاذ الآمن للذهب، وفي النهاية، قد يكون تأثير الانتخابات الأمريكية على الذهب مؤقتًا ومحدودًا في كل الأحوال.