إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان

البرنامج جاء ممهورًا بتوقيع مجدي شمس الدين.

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني، خارطة الموسم الرياضي للعام 2025 ـ 2026.

وقال الاتحاد، إنّ فترة التسجيلات وانتقالات اللاعبين ستبدأ في التاسع من أغسطس الجاري، فيما سينطلق اللعب التنافسي”الدورة الأولى” في الأوّل من سبتمبر.

وأشار إلى أنّ فترة التسجيلات التكميلية ستبدأ في السادس من يناير فيما تنطلق الدورة الثانية في الأوّل من فبراير وينتهي الموسم في الحادي والثلاثين من مايو.

