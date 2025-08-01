حادث مأساوي في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:17 صباحاً - شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، حادثًا مأساويًا خلال حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وذلك بعد انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، أدى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني المسؤول عن المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين بجروح وكدمات، مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بين الحضور.

لحظة الانفجار: بداية الحادث

وقع الانفجار خلال الفقرة الاستعراضية، وأثناء صعود محمد رمضان إلى المسرح، حيث انفجرت إحدى أدوات الفايروركس بجوار موقع المؤثرات البصرية قرب النجم مباشرة.

تسبب الانفجار في وفاة أحد أعضاء فريق الفاير شو على الفور، بينما أُصيب آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم سريعًا إلى المستشفى، في حين تم نقل المتوفى إلى المشرحة.

رد فعل محمد رمضان: إخلاء المسرح ووقف الحفل

في أعقاب الانفجار، قرر محمد رمضان وقف الحفل بشكل فوري، وطلب من الجمهور مغادرة المكان بهدوء، مؤكدًا أنه لن يغادر قبل الاطمئنان على سلامة الجميع، وقال بصوت متأثر: «مش همشي غير لما أتأكد إن كل الناس خرجت بخير.. إحنا أهم حاجة عندنا أرواح الناس».

تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن على الفور، وتم إخلاء المسرح بالكامل خلال دقائق.

رمضان يعلن عبر إنستغرام: "محاولة اغتيال!"

في أول تعليق له من على المسرح، وبصوت مضطرب، قال رمضان:«الصوت دا مش من الفاير وركس.. دي محاولة اغتيال مكتملة الأركان!»

تصحيح لاحق من رمضان: "الانفجار نتيجة خلل بأسطوانة غاز"

بعد ساعات من الحادث، عاد محمد رمضان ليصدر توضيحًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلاً: «تصحيح: غالبًا هو انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث».

وأضاف: «تأكدت بنفسي من إدارة جولف بورتو مارينا إنه تم مسح المكان بالكامل، وده غالبًا حادث قضاء وقدر. أسأل الله أن يرحم حسام ويتمم شفاء المصابين. ليست محاولة اغتيال، عاشت بلدي بلد الأمن والأمان.»

وأوضح رمضان أن تصريحه الأول جاء نتيجة صدمة الموقف وشدة الانفجار وقربه منه، لكن بعد التواصل مع الجهات المختصة، تبين أن الحادث ناتج عن خلل فني في إحدى أسطوانات الغاز الخاصة بشركة المؤثرات النارية.

منظّم الحفل ياسر الحريري: لسنا مسؤولين عن خطأ شركة الفايروركس

من جهته، علّق منظم الحفل ياسر الحريري في بيان رسمي قائلًا: «المنظّم ما بيكونش مسؤول عن أخطاء الغير، خصوصًا إننا مشغّلين شركة فايروركس عندها كل التصاريح، ولكن في النهاية المنظّم بيتحاسب.. خير إن شاء الله، دعواتكم».

وأكد الحريري أن الشركة المنفذة لعرض الألعاب النارية هي جهة مستقلة ومتعاقدة وفق القانون، وتتحمّل مسؤولية تشغيل معداتها.

كما كتب عبر حسابه على «إنستغرام»:«أنا منظم الحفلة وبتعاقد كل يوم مع شركات مختصة بالمسرح طول حياتي، الشركة اللي اتعاقدت معاها جت بتصريح حكومي، يعني كل حاجة ماشية صح للآخر، وبسبب خطأ منهم، للأسف في معدة انفجرت فيهم، هما 2 اتصابوا، الله يشفي المصابين، والجهات المختصة أي تحقيق أنا موجود وجاهز لأي سؤال، وإن هذا ليس له علاقة بالفنان والمنظم».

يمكنكم قراءة ... هذه مفاجأة فريق عمل فيلم أسد لـ محمد رمضان.. تعرفوا إليها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".