بصورة.. كاظم الساهر يحتفل بيوم ميلاد نجله والجمهور يعلق: مين الأب ومين الابن 

كاظم الساهر يحتفل بيوم ميلاد ابنه

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تفاعل الجمهور مع الصورة

أحدث حفلات كاظم الساهر

أحمد داود من حفل القيصر - الصورة سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب أحمد داود على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:58 مساءً - بمشاعر أبويه وبرسالة مليئة بالحب والامتنان؛ احتفل الفنانبيوم ميلاد ابنه الأصغر "عمر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانمن خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورة مع نجله الأصغر "عمر" احتفالاً بيوم ميلاده، وعلق كاظم على الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: "يوم ميلاد سعيد حبيبي، أتمنى لك الأفضل دائماً".وقد لاقت الصورة إعجاب محبي وجمهور الساهر، الذين تمنوا حياة سعيدة لنجله عمر، فيما أشاد آخرون بشباب وجمال الساهر ونجله، واللذين ظهرا كشقيقين وليس كأب وابنه، وقد جاءت التعليقات كالتالي: "محظوظ وهنياله أنت أبو، منو الأب منو الابن صلوات على النبي، ميلاد سعيد عمور ربي يديم عليكم الصحة والعافية وهالضحكة"، وغيرها من التعليقات.اطلعوا على كاظم الساهر بجلسة تصوير مع أبنائه.. فهل يشبهونه؟كان الفنان العراقيقد أحيا حفلاً جماهيرياً كبيراً ضمن مهرجان إهدنيات الدولي لعام 2025، في شمال لبنان، مساء الجمعة الماضية 1 أغسطس؛ وقد أطرب "القيصر" آذان جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه، وتفاعل الجمهور معه لساعات طويلة؛ حيث غنّى الجمهور معه مقاطع كاملة من أشهر أغنياته ومنها: "أشهد ألا امرأة، أنا وليلى، حافية القدمين، المستبدة، المحكمة، مدرسة الحب، الحب المستحيل".كما تألقفي حفل على هامش فعاليات مدينة العلمين، وسط احتفاء خاص به ليس فقط من جمهوره ومحبيه؛ ولكن من مشاهير ونجوم الوسط الفني الذين ارتدوا جميعاً الزي الأبيض، وتوافدوا مبكراً على المكان الذي يتواجد به مسرح الحفل، منهم من وثّق تلك اللحظة مثل الفنان أحمد داود.وأيضاً الفنانة فيفي عبده ، والتي عبرت عن سعادتها وفرحتها بهذا الحفل، بمقطع فيديو ظهرت عبر صفحتها على "إنستغرام"، وهى تردد كلمات أغنية "هل عندك شك" والتي قدمها كاظم خلال حفله، وعدد آخر من النجوم والنجمات أمثال ماجد المصري، ونيللي كريم وغيرهم، جميعهم قطعوا مسافات كبيرة حتى يأتوا لنجمهم المفضل، ويعيشوا معه لحظة طربية مميزة، تتماشى مع أجواء فصل الصيف.

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