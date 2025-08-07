كيف علَّقت علياء محمد على مشاركتها بالفيلم السينمائي قشموع؟

آخر أعمال الفنانة علياء محمد

https://www.instagram.com/p/DNCL7vBtubM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNCL7vBtubM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNCL7vBtubM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 03:58 مساءً - شاركت الفنانة علياء محمد صورة لها عبر حسابها على إنستغرام أثناء العرض الخاص للفيلم السينمائي السعودي "قشموع" وعلّقت وكتبت: "سعيدة جداً بمشاركتي في فيلم "قشموع" تجربة سينمائية جديدة دعواتكم لنا بالتوفيق، حالياً في جميع دور العرض".وفيلم "قشموع" تدور أحداثه حول شاب يُدعى "قشموع" يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمدالراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، وبيومي فؤاد، عهود السامر، سارة الجابر، علياء محمد، فتون الجار الله".وشاركت الفنانه علياء محمد مؤخراً بعدة أعمال، منها الفيلم السينمائي السعودي"فخر السويدي" وهو فيلم سعودي تدور أحداثه حول ثانوية السويدي الأهلية، يُقرر قائد المدرسة "شاهين دبكة" باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة وتتوالى الأحداث، والفيلم من بطولة الفنان ياسين غزاوي، فهد المطيري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، فيصل الأحمري، علياء محمد، بالإضافة إلى آخرين.وفيلم "شباب البومب" وهو من تأليف عبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، في حين يقوم بالإشراف العام على العمل الفنان فيصل العيسى، إضافة إلى بطولة الفيلم، بمشاركة كل من: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهندالجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، إلى جانب عدد من الضيوف ومنهم: محمد القس، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، وعلياء محمد والمطرب دحوم الطلاسي.ومسلسل "يوميات رجل عانس" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنانين إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الدوخي، علياء محمد، هيلدا ياسين، سارة طيبة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»