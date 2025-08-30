غادة عبد الرازق تتصدر الترند بسبب جلسة تصوير مزيفة.. ما القصة؟

تفاصيل جلسة التصوير الـ"زائفة"

جلسة تصوير مصنوعة بـ"الذكاء الاصطناعي"

https://www.instagram.com/p/DN80lVfDIQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN80lVfDIQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN80lVfDIQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

غادة عبد الرازق مع أحمد السقا وأحمد فهمي

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - تصدرت الفنانة، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومختلفة، وبملامح شبابية وكأنها فتاة في العشرينيات من عمرها، لذا لفتت أنظار الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.ونشرت فتاة تُدعى "سارة" عبر "إنستغرام"، ألبوم صور مكون من 20 صورة متنوعة، ظهرت فيها غادة عبد الرازق، مرتدية بلوزرة بيضاء، وبشعر ذي اللون البني، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، فيما أبدت غادة عن إعجابها بتلك الصور، وكذلك الفنانة سوسن بدر. حيث اعتاد هذا الحساب على نشر جلسات تصوير لعددٍ كبير من نجوم الفن والمشاهير، كان آخرها جلسة للفنانة بشرى.تفاعل قطاع كبير من الجمهور مع جلسة التصوير، جاء انطلاقًا من الـ"لوك" الذي ظهرت به غادة عبد الرازق، معتقدين أنها تمكنت من الظهور بإطلالة شبابية، غير مدركين أن تلك الصور غير حقيقية، وغادة لم تخضع لجلسة تصوير مؤخرًا، إذ أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.وفي سياقٍ آخر، تُشارك الفنانةفي فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، الذي يُعرض في صالات السينما حالياً؛ حيث حقق ردود فعل واسعة منذ بداية عرضه، ويشارك في البطولة كلّ من: جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

يمكنك قراءة.. هكذا ظهرت غادة عبدالرازق على بوستر فيلم أحمد وأحمد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».