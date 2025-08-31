23 مجلساً للمتعاملين تناقش تطوير خدمات سوق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

نفّذت وزارة الموارد البشرية والتوطين 23 مجلساً للمتعاملين، حضورياً وافتراضياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمشاركة نحو 2400 متعامل، حيث تم خلالها مناقشة التحديات واقتراح الحلول لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها عقدت 140 مجلساً شارك فيها أكثر من 23 ألف متعامل، وذلك منذ إطلاق مبادرة المجالس في العام 2022 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنه من خلال هذه المجالس، تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى بناء منظومة قوية تعتمد على آراء وملاحظات المتعاملين في عملية التطوير المستمر لخدماته.

وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تعمل الوزارة على تطوير منظومة (صوت المتعامل) لإدارة ملاحظات المتعاملين وتتبّعها وحوكمتها، عبر توفير قنوات تواصل متعددة تتميز بالكفاءة والسهولة، وسرعة الاستجابة».

وأكد أن «مجالس المتعاملين» تعد من أبرز قنوات التواصل، لدورها في توسيع التواصل وتحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات، بما ينسجم من التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في ريادة الخدمات الحكومية، وتصفير البيروقراطية، والانتقال إلى رؤية جديدة في تقديم الخدمات تقوم على أسس الاستباقية، واحتياجات المتعاملين.

واعتبر أن «مجالس المتعاملين» ساهمت في استدامة نجاحات الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية، لا سيما على صعيد برنامج تصفير البيروقراطية، وإدراج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مراحل تقديم الخدمة كافة، وتحويلها إلى خدمات استباقية ومباشرة، تنطلق من رؤية أساسها المتعامل، بما يعزز مكانة الدولة بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وريادتها في الخدمات الحكومية. وأفاد بأن المجالس تتيح للمتعاملين فرصة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر، مما يعزز الشعور بالانتماء والمشاركة في تطوير الخدمات الحكومية، لأنها تشكل منصة للاطلاع المسبق على التحديات التي قد تواجه المتعاملين واقتراح حلول عملية، كما تسهم في استكشاف فرص التطوير والابتكار في تقديم الخدمات. وأشار إلى دور هذه المجالس في تعزيز الثقة والشفافية في بناء الثقة مع المتعاملين واستدامة العلاقة الإيجابية معهم، حيث إن مخرجات مجالس المتعاملين تعد مصدراً مهماً في تصميم وتحسين الإجراءات والخدمات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات في التميز والريادة الحكومية.

وتناولت مجالس المتعاملين موضوعات عدة، من أبرزها قانون عمال الخدمة المساعدة، نظام الادخار الاختياري، والتحول الرقمي في خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسات ومستهدفات التوطين 2025، إلى جانب والصحة والسلامة المهنية والتزامات صاحب العمل.

كما شملت لقاءات للتوعية بكيفية اختيار العامل المساعد وإجراءات تجديد وتعديل تصريح على إقامة ذويهم والإقامة الذهبية، وتصنيفات حصص المنشآت، فضلاً عن مناقشة تطوير خدمات ترخيص وكالات التوظيف، وخدمات ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وغيرها من الموضوعات.

ورشة عصف ذهني

في إطار استعدادها للدورة الاستراتيجية 2027 – 2029، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة عصف ذهني موسّعة بمشاركة قياداتها، لمناقشة وصياغة مشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية تعزّز جاهزية الوزارة، وتنسجم مع الأولويات الوطنية، وتواكب تطلعات الدولة المستقبلية.

وقد شكّلت الورشة مساحة للتفكير المشترك وتبادل الرؤى، ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الهادفة إلى بناء خطة استراتيجية طموحة، قائمة على الابتكار، وتسعى إلى تحقيق أعلى مستويات التميز المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

وشكلت الوزارة، خلال جلسة العصف الذهني، العديد من فرق العمل للخروج بأفكار ابتكارية، من أبرز هذه الفرق، التوطين، تنظيم سوق العمل، الخدمات، البيانات، حماية العمالة،

وشارك في جلسة العصف الذهني خبراء ومختصون من خارج الوزارة، وكذلك ممثلون للقطاع الخاص، وممثلون للعديد من الجهات المختصة والمعنية بسوق العمل في الدولة.

ورصدت فرق العمل، الواقع والفرص والتحديات، وقدمت الحلول الابتكارية، وذلك استناداً إلى آليات مبتكرة في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجات المتعاملين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة، وفقاً لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.