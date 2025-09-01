ترف العبيدي بطلة مسلسل "أمي".. ماذا قالت بعد أن تبقت 3 حلقات لانتهاء العمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - قبل إسدال الستار على آخر 3 حلقات من أحداث مسلسل "أمي"، وهي النسخة العربية من مسلسل تركي، والتي دارت أحداث العمل حول طفلة تتعرض للعنف المنزلي والإهمال من قبل والدتها، وملاحظة معلمتها "مريم"، والهروب معها وتربيتها؛ لمنحها حياة أفضل، لكنها تواجه العديد من الصعاب وتتوالى أحداث العمل.

ترف العبيدي في صورة مع مخرج العمل

شاركت الفنانة والطفلة ترف العبيدي جمهورها صورة لها مع مخرج العمل، وحمَّست متابعيها وكتبت: "باقي 3 حلقات وبيصير مسلسل "أمي" ذكريات، اكتبوا لي وش تتوقعون النهاية ؟؟!".

العمل يتكون من 90 حلقة، ولم يتبقَ سوى 3 حلقات لنهاية قصة طفلة، قامت الفنانة ترف العبيدي بتجسيد شخصيتها، وأبدعت فيه، برأي الكثير من الفنانين والنقاد أيضاً، واستطاعت أن تجذب المشاهد لمتابعه العمل والتعاطف معها، وأتقنت دورها بمهارة.

والمسلسل من بطولة الفنان تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عبدالعزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، نور حسين.

وقد يحقق Top1 في دول الخليج وبعض الدول العربية على منصة شاهد، كما استطاع أن يكون من المسلسلات الأكثر متابعة وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى.

تعليقات كتبتها ترف تزامناً مع عرض العمل

وكانت قد جسدت دور الطفلة "بسمة" بالعمل، ومنذ عرض أولى حلقات المسلسل تقوم بمشاركة صور وفيديوهات للعمل، وتفاعل معها متابعوها، وتحمسوا أكثر لمشاهدة المسلسل.

ومن التعليقات التي كتبتها ترف عن العمل: "أنا بسمة متحمسين تعرفون وش قصتي؟! غداً عرض أول حلقة من مسلسل "أمي" على mbc 1 وشاهد بمشاركة قامات وأسماء فنية كبيرة. يروي مسلسل "أمي" قصة الطفلة "بسمة" يتيمة الأب، ذات الأعوام السبعة، التي تعاني من الإهمال والتعنيف داخل منزلها. أتمنى أكون وُفقت في تجسيد شخصية "بسمة"، التي حملت في طياتها الكثير من الأحداث المشوقة والمليئة بالمفاجآت.. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

وكتبت أيضاً: "شكراً لكل منْ كان جزءاً من هالرحلة الجميلة، من فريق العمل إلى كل مشاهد، فخورة إن مسلسل أمي تصدر أعلى المشاهدات، وشكراً لجمهورنا اللي وصلنا top 1".

أعمال أخرى لترف العبيدي

https://www.instagram.com/p/DOCOIGajZ77/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCOIGajZ77/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCOIGajZ77/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ليس أول عمل؛ حيث صورت الكثير من الأعمال لجهات حكومية، وكذلك جهات خاصة، أيضاً شاركت بالفيلم السينمائي السعودي "هوبال" للمخرج السعودي عبدالعزيز الشلاحي من بطولة الفنانة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه.

