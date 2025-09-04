كريستينا صعب تحتفل بيوم ميلاد ابنتها صوفيا.. صورتهما على الدراجة الهوائية خطفت الأنظار 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:00 صباحاً - هنأت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ابنتها الكبرى صوفيا صعب بيوم ميلادها الخامس حيث شاركت عبر حسابها على إنستغرام صورتين جمعتها بها، واحدة من حفل زفاف شقيق زوجها سيليو صعب وزين قطامي، وهما ممسكتان بيدي بعضهما البعض، وصورة أخرى وهما تركبان الدراجة الهوائية.

كريستينا صعب تعايد ابنتها صوفيا



"يوم ميلاد سعيد لك يا روحي الجميلة"، هكذا علقت كريستينا صعب على الصورتين اللتين نشرتهما على حسابها على إنستغرام وجمعتاها بابنتها صوفيا، مهنئة إياها بعبارات دافئة بيوم ميلادها محتفلة ببلوغها عامها الخامس متمنية لها السعادة. واختارت كريستينا صورة من حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي صعب جمعتها بابنتها صوفيا التي بدت كأميرة صغيرة رائعة الجمال بفستان أبيض طويل ناعم ومطرّز من تصميم جدها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وبتسريحة شعر النصف رفعة. فيما جاءت إطلالة والدتها كريستينا صعب ساحرة حيث ظهرت بفستان ناعم طويل مموّج جاء مزيجًا بين الوردي الباستيل والأزرق الفاتح بذوق رفيع وينسدل منه وشاح طويل من منطقة الكتف يلامس الأرض من تصميم والد زوجها إيلي صعب. وكذلك أطلت بشعرها الأشقر الطويل المنسدل على كتفيها وبماكياج أنثوي بسيط وناعم أبرز ملامح وجهها الجميل.

فيما خطفت صورة أخرى لـ كريستينا صعب وابنتها صوفيا صعب على الدراجة الهوائية الأنظار وهما تبتسمان سعيدتين. وكانت كريستينا ترتدي سروال جينز وقميصًا أبيض طويل. فيما كانت صوفيا تطل من خلف والدتها وهي تضع الخوذة على رأسها وهي تضحك. وقد هنأ العديد صوفيا بيوم ميلادها متمنين لها دوام الصحة والسعادة ومنهن زين قطامي والإعلامية جيسيكا عازار والشيف دانا الحلاني وغيرهن.

https://www.instagram.com/p/DOF1HgxjIGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOF1HgxjIGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOF1HgxjIGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

صورة تضمّ كريستينا صعب وولديها صوفيا وإيلي

وفي الوقت نفسه، شاركت كريستينا صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام، صورة مفعمة بالسعادة والدفء العائلي جمعتها بطفليها صوفيا وإيلي صعب وهي تحتضنهما. وكانت الضحكة السمة البارزة التي طغت على الصورة وضمّت الأم وولديها.

نشرت كريستينا صعب صورة تجمعها بولديها صوفيا وإيلي عبر ستوري حسابها على إنستغرام



وتشارك كريستينا صعب دائمًا صورًا عائلية عبر حسابها على إنستغرام تحظى بالكثير من التفاعل والإعجاب من قبل المتابعين الذين يتابعون أخبارهم ومناسباتهم ومنها الاحتفالات بأيام ميلاد ولديها أو تخرجهما من الحضانة أو أي حدث يترافق مع أحد أفراد عائلة المصمم إيلي صعب ومنها مؤخرًا حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم إيلي صعب جونيور من الأردنية زين قطامي والذي استمر على مدار ثلاثة أيام حيث طغى على وصف حفلات الأيام الثلاثة بالأسطورية لجهة الفخامة التي طبعتها وسط أجواء فاخرة للأناقة والديكور وكل ما رافق حفل الزواج.

إيلي صعب جونيور ينشر صورًا عائلية من أجواء العطلة الصيفية

نشر إيلي صعب جونيور صورة عائلية من أجواء عطلتهما الصيفية ضمته وزوجته كريستينا وولديهما صوفيا وإيلي عبر ستوري حسابه على إنستغرام



على صعيد آخر، كان إيلي صعب جونيور نشر مؤخرًا عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور عائلية ضمّته وزوجته كريستينا صعب وولديهما صوفيا وإيلي من أجواء عطلتهما الصيفية حيث طغى المرح والفرح على أوقاتهم.

نشر إيلي صعب جونيور صورة لزوجته كريستينا صعب عبر ستوري حسابه على إنستغرام

فنشر إيلي صعب جونيور العديد من الصور العائلية من أحد المنتجعات البحرية ومنها صورة جمعته بزوجته كريستينا صعب وولديهما وصورتان لزوجته بمفردها وصورة له مع نجله إيلي صعب وصورتين جمعته بابنته صوفيا واحدة منها في حوض السباحة.

نشر إيلي صعب جونيور صورة جمعته بابنته صوفيا من حوض السباحة عبر ستوري حسابه على إنستغرام

تجدر الإشارة إلى أن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب قد حظي طيلة مسيرته في عالم الأزياء ولغاية الآن بشهرة واسعة ومتابعة لأعماله ولحياته الخاصة أيضاً، وكذلك كان لأفراد عائلته نصيب وافر من هذه الأضواء حيث نالت زوجته كلودين صعب وأولادهما الثلاثة إيلي صعب جونيور وسيليو وميشال الاهتمام ومتابعة أخبارهم وتصدرها الترند. وهذا الأمر انتقل أيضاً ليشمل حفيدي إيلي صعب صوفيا وإيلي الذي يحمل اسم جده وأيضاً كريستينا صعب زوجة ابنه إيلي صعب جونيور ومؤخرًا الأردنية زين قطامي زوجة سيليو.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».