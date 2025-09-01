شجون الهاجري تُحمِّس جمهورها لعمل قادم مع المخرج أحمد عبد الواحد دون الكشف عن تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - من خلال صور ومقاطع نشرتها عبر ستوري الإنستغرام، حمَّست الفنانة شجون الهاجري متابعيها وكشفت عن عمل قادم لها مع المخرج أحمد عبد الواحد، وأيضاً الفنانة فاطمة الصفي، ولكنها لم تكشف عن التفاصيل الكاملة للعمل، واكتفت بالمخرج والفنانة التي ستشاركها، ونشرت عدداً من الصور عبر حسابها على الإنستغرام وكذلك المخرج أحمد عبد الواحد.

وقد نشرت شجون صورة مع المخرج وعلقت وكتبت: "مع بيكاسو أحمد عبد الواحد ‪ والأقوى عمر سعد

أما التعليقات التي كانت على الصور التي جمعتها مع المخرج أحمد وفاطمة الصفي، فكانت كالتالي: "جاي شي جديد معى شجون ومخرجنا أحمد عبد الواحد"، وتعليق آخر كُتب على الصور: "معقولة فاطمة الصفي وشجون بالعمل اللي قاعده تصوره اليوم مع المخرج أحمد عبد الواحد".

ونشرت فاطمة الصفي صورة لها مع شجون والمخرج أحمد، واكتفت بتعليق بسيط حيث كتبت: "تاني".

آخر نشاطات شجون

أعمال قادمة لشجون الهاجري

آخر عملين عُرضا لشجون الهاجري

وكان آخر نشاطات شجون تصويرها حلقة من برنامج" مخمخ" بنسخته الثانية من تقديم الفنان أحمد العونان تمهيداً لعرضها بالموسم الرمضاني 2026 وعلقت على فيديو نشرته بعد تصوير حلقتها وكتبت: "وفاطمة الصفي وآلاء الهندي يشعلون المنافسة في "مخمخ 2"، يعرض في رمضان المقبل.. حصرياً على شاشا"،كما شاركت مؤخراًالفنان دافي، بعمل غنائي تحت عنوان "فينا شقاوة"، وسبقت هذه التجربة شيلة غنائية مع الفنان ضاري عبدالرضا، وهي عبارة عن أغنية للحروف الإنجليزية للأطفال.وكذلك تستعد الفنانةوالكاتب فهد العليوة الفترة القادمة لتقديم مسلسلين على منصة شاشا، ولكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن التفاصيل حتى الآن.أما آخر عملينفكانا بالموسم الرمضاني 2025 وهو برنامج "شوج والأطفال 2"، والثاني مسلسل "وحوش"، من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولتها بالإضافة إلى: الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمدالحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان.

