اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا.. بريق كيت بلانشيت وحفل أمفار الخيري في الواجهة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - شهد اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82 مزيجاً من الفن والموضة والعمل الإنساني؛ حيث خطفت الأنظار فعاليات الحفل الخيري amfAR الذي يجمع العديد من النجوم والمشاهير دعماً لقضية إنسانية، وهي القضاء على مرض فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، إلى جانب العرض الخاص لفيلم Father Mother Sister Brother للنجمة كيت بلانشيت بمشاركة آدم درايفر ضمن المسابقة الرسمية، وعلى السجادة الحمراء، حضرت أسماء لامعة من أبرزها جورجينا رودريغيز، التي خطفت الأنظار بخاتم خطوبتها، فيما طغت الأزياء، والمجوهرات الفاخرة وصيحات المكياج القوي على الإطلالات؛ لتمنح اليوم الخامس من المهرجان بُعداً جمالياً لافتاً. وفي "الخليج 365" إليكِ بالتفصيل أحداث اليوم الخامس لتتابعيها بنفسكِ.

إعداد: هاجر حاتم

حفل أمفار فينيسيا 2025: الموضة والفن يجتمعان في حفل خيري

إيفان لوينشتاين، كيفن سبيسي، لوسي لوينشتاين Evan Lowenstein, Kevin Spacey, Lucie Lowenstein، حفل أمفار فينيسيا 2025. مصدر الصورة: Earl Gibson III/Deadline via Getty Images



مثل كل عام، لا تقتصر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على المجال الإعلامي وعروض الأفلام وحضور النجوم ترويجاً لأعمالهم، بل يٌقام على هامشه حفل أمفار الخيري amfAR الذي يجمع العديد من النجوم والمشاهير دعماً لقضية إنسانية، وهي القضاء على مرض فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وشارك في حفل أمفار المُقام على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في أرسنال دي فينيسيا، العديد من النجوم والمشاهير من صناعة الترفيه، وفي هذا العام جاء من أبرزهم باريس جاكسون، كولمان دومينغو، جود لو، أفان جوجيا مع المغنية هالسي، آفا ماكس، إيفان لوينشتاين، كيفن سبيسي، لوسي لوينشتاين، ماريا براز، ماريا بورغس، ناثان ميتشل، ليوني هان، كارول آشر، سيمون دي بوري، ليدي مونيكا باكاردي، شانتال موناجان، بالإضافة للعديد من الوجوه المصنفة كنجوم الصف الأول، وللمزيد من تفاصيل حفل أمفار الخيري إليكِ هذا الرابط.

كيت بلانشيت نجمة تُشارك العرض الخاص لفيلمها Father Mother Sister Brother

كيت بلانشيت Cate Blanchett، من مهرجان فينيسيا 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



جذبت ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 82 في يومه الخامس، نخبة من أبرز نجوم هوليوود جاءت على رأسهم النجمة كيت بلانشيت؛ لتشهد العرض الخاص لفيلمها المُشارك ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان؛ فيلم Father Mother Sister Brother، الذي يشاركها بطولته آدم درايفر.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي أُسري، حينما يلتقي شقيقان متفرقان بعد سنوات من الفراق، ويضطران لمواجهة توترات لم تُحل، وإعادة تقييم علاقاتهما المتوترة مع والديهما اللذين يعانيان من تباعد عاطفي.

وللمزيد عن تفاصيل العرض الخاص لفيلم Father Mother Sister Brother إليكِ هذا الرابط.

جورجينا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا 2025: وخاتم الخطوبة العنصر الأبرز

جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez، مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Theo Wargo/Getty Images



ارتدت جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو فستاناً أسود طويلاً أنيقاً، ورفعت شعرها لأعلى، وصُوبت تجاهها كاميرات العدسات فور ظهورها الأول على السجادة الحمراء، وقد تعمدت حين التقاط الصور إبراز خاتم خطوبتها الذي يزين يدها، بالإضافة لمجموعة أخرى من المجوهرات، وللمزيد عن التفاصيل إليكِ هذا الرابط.

اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: النجمات يتألقن بإطلالات مفعمة بالنعومة والرومانسية

النجمة سارة غاندوغان Sara Gundogan من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



حفَل اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بإطلالات من مختلف الألوان، التي اختصرت موضة العام المقبل بتنوعها وغنى تدريجاتها، وقد اخترنا لكِ منها أجمل الإطلالات التي ظهرت بها النجمات العالميات على السجادة الحمراء للمهرجان بدورته الـ 82.

على سبيل المثال اختارت النجمة سارة غاندوغان Sara Gundogan فستان ديوكولور فالتوب يتسم بياقة منخفضة من الساتان الحريري الأسود، وتنسدل منه تنورة من التول بلون أصفر زبدي، وهو لون رائج في العام 2025، وأنجا روبيك تتألق بفستان ملفوف على القوام، وللمزيد من إطلالات النجمات باليوم الخامس تابعي هذا الرابط.

إطلالات ساحرة للنجمات في حفل أمفار: أناقة لافتة على هامش مهرجان فينيسيا 2025

كيني سيلفا Keni Silva في حفل أمفار الخيري 2025- (مصدر الصورة Ryan Emberley/amfAR via Getty Images)



كان الحفل السنوي لمؤسسة أمفار في فينيسيا هذا العام واحداً من أبرز محطات الأناقة والفخامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي 2025؛ حيث اجتمعت فيه عوالم الموضة والخير والترفيه في أمسية لا تُنسى، وجاءت الأمسية ضمن جهود Amfar المستمرة في دعم أبحاث مكافحة مرض الإيدز، في أجواء تجمع بين الفن الراقي والهدف النبيل، وتحول حفل أمفار الخيري في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82 إلى منصة أنيقة للنجمات اللواتي تألقن بإطلالات جذابة.

فقد شاهدنا صوفيا كارسون تتألق بإطلالة إيلي صعب، ونجود الرميحي تعتمد فستاناً أبيض بسيطاً، وباريس جاكسون تخطف الأنظار بفستان درامي راقٍ، وللمزيد من إطلالات النجمات في حفل أمفار الخيري إليكِ هذا الرابط.

اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي: مجوهرات أضفت بعداً فنياً على الإطلالات

أيريس ميتاناري Iris Mittenaere في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- مصدر الصورة: Dominique Charriau/WireImage via Getty Images



تواصل تدفق النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي لليوم الخامس على التوالي؛ حيث تسنت لنا رؤية الكثير من الإطلالات الأنيقة، التي ذكَّرتنا بغلامور هوليوود القديمة، لا سيما لناحية المجوهرات التي خطفت الأنظار بجاذبيتها الاستثنائية. فقد اختارت النجمات قطعاً لامعة تعكس تفرّد شخصياتهن، على غرار إنديا مور باعتماد مجموعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر، تألفت من أقراط ضخمة وسوارين عريضين، بالإضافة إلى خاتم كوكتيل، وجورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez التي لم تتوقف عن إظهار خاتم خطوبتها الذي تألقت به إلى جانب قطع المجوهرات التي اختارتها لحضور المهرجان؛ حيث ارتدت جورجينا مجموعة من المجوهرات الماسية من باسكال بروني Pasquale Bruni تألفت من عقد تشوكر مرصوف بالألماس على شكل زهرة الكاميليا، ونسقت معه مجموعة من الخواتم الماسية من مجموعة Giardini Segreti وأقراطاً من المجموعة نفسها، وللمزيد من مجوهرات النجمات في اليوم الخامس إليكِ هذا الرابط.

مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الخامس: صيحات قوية تليق بالسجادة الحمراء

إنديا مور India Moore من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

سيطرت صيحات المكياج القوي على إطلالات النجمات الجمالية على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، في يومه الخامس؛ حيث تألقن في غالبيتهن برسمات عيون حادة يظللها الكحل الأسود، وألوان أحمر شفاه جريئة مثل الأحمر والبرغندي، إلى جانب أساليب المكياج الناعم بدرجات مشرقة.

فقد لفتتنا جورجينا رودريغيز بمكياج نيود ناعم مع الرموش البارزة، وتألقت النجمة إنديا مور India Moore بمكياج لافت جمع بين النعومة والجرأة. حيث ارتكزت إطلالتها على ظلال عيون وردية ناعمة منحت نظرتها إشراقة أنثوية، لكنها عززتها بخطوط كحل أسود داكن غمرت العينين بالكامل، وللمزيد من مكياج النجمات في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا إليكِ هذا الرابط.

تسريحة الشينيون تخطف الأضواء في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا 2025

كيت أليكسييفا kate alexeeva في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 ( مصدر الصورة: Aldara Zarraoa/Getty Images)



في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا الدولي 2025 بدورته الـ82، حضرت تسريحات الشعر المرفوعة، لا سيما تسريحة الشينيون، بقوة لتزين إطلالات النجمات. لم تكن هذه التسريحات مجرد خيار كلاسيكي مألوف، بل جاءت هذا العام بلمسات عصرية مبتكرة، جمعت بين البساطة المدروسة والجرأة الراقية؛ لتبرز شخصيات النجمات، فقد شاهدنا ماتيلدا جيولي بتسريحة شينيون عفوية، وأيريس ميتاناري بتسريحة الشينيون المبعثر، وللمزيد من إطلالات النجمات إليكِ هذا الرابط.

