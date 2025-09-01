كيم نوفاك النجمة الأكثر شعبية.. أبرز أفلامها وتكريماتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يتم اليوم منح النجمة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك Kim Novak جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 6 سبتمبر المُقبل.

وتُعد كيم نوفاك واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية؛ حيث استمرت مسيرتها الفنية والسينمائية لسنوات عديدة، نجحت خلالها في أن يكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور حول العالم، كما أنها كانت نجمة شباك التذاكر الأولى على مدار ثلاث سنوات منذ عام 1958 وحتى عام 1960 ودوماً ما كانت أفلامها تُحقق أعلى الإيرادات.

كيف انتقلت كيم نوفاك من عالم الأزياء إلى السينما؟

وُلدت النجمة الأمريكيةبشيكاغو في 13 فبراير عام 1933، واسمها الحقيقي مارلين بولين نوفاك، كان والدها يعمل موظفاً في إدارة المواصلات ووالدتها مُعلّمة سابقة، وقد عُرفتمنذ طفولتها بالتمرد الذي ظل مُصاحباً لها خلال دراستها طوال المرحلتين الابتدائية والثانوية، واعترفت بأنها لم تكن تُحب أن يُملي أحد عليها ما يجب فعله ومتى تفعله.

وجاءت بدايتها مع عالم الأضواء عقب انتهائها من الدراسة الثانوية؛ حيث عملت كعارضة أزياء، وحصلت بالفعل على منحة دراسية بإحدى مدارس عرض الأزياء، واستمرت بالعمل في هذا المجال، وبعد فترة قررت أن تذهب إلى لوس أنجلوس لتجربة العمل في مجال عرض الأزياء هُناك، وخلال تلك الفترة أتى لها أول ظهور بالسينما من خلال فيلم " The French Line" عام 1953 وكان ظهوراً بسيطاً لفتاة على الدرج.

كيم نوفاك ومسيرة سنيمائية امتدت لما يُقارب الأربعين عاماً

ومنذ ذلك الحين، بدأت أولى خطواتها بعالم هوليوود والتمثيل، وفي تلقي عدد من الدورس بمجال الأداء التمثيلي، وظهرت بأول فيلم سينمائي لها بشكلٍ احترافي أمام النجم الأمريكي فريد ماكموري وهو "Pushover" عام 1954، وعلى الرغم من أن دورها لم يكن كبيراً؛ إلا أنها استطاعت جذب أنظار النُقاد إليها كموهبة سينمائية جديدة، وشاركت في نفس العام ببطولة فيلم " Phffft" أمام النجم جاك ليمون Jack Lemmon.

عقب ذلك شاركت كيم في فيلم 5 Against the House عام 1955، والذي لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور والنُقاد، ويأتي عقب ذلك فيلمها الأفضل لدى كثيرين حتى الآن وهو فيلم Picnic؛ لتُشارك عقب ذلك ببطولة فيلم The Man with the Golden Arm، الذي أثار حالة من الجدل وقت عرضه وجاء من إخراج أوتو بريمينغر، وكان أداء نوفاك مثالياً خلال أحداث الفيلم وجمالها خاطفا للأنظار، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً.

وفي عام 1958 تتعاون مع واحد من أبرز المُخرجين حول العالم وهو ألفريد هيتشكوك من خلال فيلم Vertigo الذي دارت أحداثه في إطار من الصراع والغموض، وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور مُستمراً حتى الآن، وتستمر في مسيرتها السينمائية، وعقب تقديمها فيلم The Legend of Lylah Clare عام 1968 تنقطع عن السينما لسنوات، وتعود عقب ذلك من خلال الفيلم التلفزيوني The Third Girl from the Left عام 1973.

وإستكملت كيم نوفاك مسيرتها الفنية والسينمائية من خلال مثشاركتها ببطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، حتى قدمت آخر أفلامها السينمائية عام 1991 Liebestraum ومنذ ذلك الحين تقاعدت عن أداء التمثيل.

أفلام كيم نوفاك الأعلى تقييماً

Vertigo

Pushover

The Man With the Golden Arm

Bell, Book and Candle

Pal Joey

أبرز الجوائز والتكريمات بمسيرة كيم نوفاك

الدب الذهبي الفخري عام 1977 من مهرجان برلين السينمائي الدولي

نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود عام 1960.

جائزة غولدن لوريل عام 1958.

جائزة مهرجان برلين السينمائي عام 1997 تكريماً لمسيرتها السينمائية.

جائزة غولدن غلوب أفضل نجمة صاعدة في عام 1955.

جائزة أفضل نجمة شعبية عام 1956 Photoplay Awards.

جائزة جولدن آبل عام 1957 أكثر ممثلة مُتعاونة.

يُعد فيلم Vertigo هو الفيلم الأول بقائمة الأعلى تقييماً للنجمةبحسب "Rotten Tomatoes"، وقد تم عرض الفيلم عام 1958 وهو من إخراج ألفريد هيتشكوك، وتدور أحداثه حول مُحقق يتم إجباره على التقاعد بعد أن تسبب خوفه من المرتفعات في وفاة زميل له والفتاة التي عُيّن لمراقبتها حتى يرى نسخة طبق الأصل من الفتاة، مما يقوده إلى دوامة من الجنون والأكاذيب خلال أحداث الفيلم الذي شارك ببطولته جيمس ستيوارت، باربرا بيل غيدس، توم حيلموري، إلين كوربي.ويأتي في المرتبة الثانية فيلم Pushover الذي تم عرضه عام 1954 بتقييم 86%، وشارك في بطولته فريد ماكموراي، فيليب كاري، بول ريتشاردز، دوروثي مالون ومن إخراج ريتشارد كوين، ودارت أحداثه عقب وقوع عملية سرقة بنك، وينضم "بول شيريدان" إلى فريق من رجال الشرطة المُكلَّفين باستعادة المبلغ المسروق، ويراقبون شقة "لونا ماكلين" التي جسدت شخصيتها النجمةوهي صديقة أحد اللصوص، وسرعان ما تبدأ علاقة عاطفية بين كل من "بول ولونا" وتُقنع "لونا" المُحقق "بول" بقتل صديقها؛ ليتمكنا من الهرب بالمال.جاء في المركز الثالث فيلم The Man With the Golden Arm الذي تم عرضه عام 1955 بتقييم 81%، ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "فرانكي ماشين" الذي يخرج للتو من السجن ويسعى لبدء حياة جديدة، ويحاول الحصول على عمل شريف كعازف طبول، إلا أنه حينما يعود صاحب عمله السابق المحتال "شويفكا" (روبرت شتراوس)، وتاجر الممنوعات الذي كان يعمل لديه إلى حياته، يجد نفسه يعيش صعوبة في البقاء بعيداً عن حياته السابقة؛ ليجد نفسه في النهاية مستسلماً لها.وجاء في المركز الرابع فيلم Bell, Book and Candle بتقييم 81% الذي تم عرضه عام 1958، وهو فيلم فانتازيا رومانسي، دارت أحداثه في إطار من الكوميديا، وشارك ببطولته جيمس ستيوارت، جاك ليمون.فيما جاء في المركز الخامس بتقييم 75% فيلم Pal Joey، الذي تم عرضه عام 1957، وجاء الفيلم من إخراج جورج سيدني، وشارك ببطولته ريتا هيوارث، فرانك سيناترا، باربرا نيكولز.

