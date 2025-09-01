انتقاد حاد من ماجدة خير الله لـ مي عز الدين.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:13 مساءً - تسببت التصريحات التي أدلت بها الفنانة مي عز الدين عن مسلسل "جزيرة غمام"، والذي شاركت في بطولته وعُرض في رمضان 2024، إلى تعرُّضها لسهام نقدية حادة، وذلك بسبب قولها عبارة: "ورق العمل" بدلاً من "السيناريو".

وجاءت تصريحات "مي" خلال لقائها في برنامج "ضيفي" للإعلامي معتز الدمرداش، والذي تطرّق في حديثه معها إلى سبب مشاركتها في مسلسل "جزيرة غمام"؛ حيث أوضحت له: "الورق مش طبيعي، والورق كان يقول حاجة حلوة طبعاً للأستاذ عبد الرحيم كمال".

ماجدة خيرالله تنتقد وصف السيناريو بـ"الورق"

الأمر الذي دفع الناقدة ماجدة خير الله إلى التعليق على تصريحاتها، من خلال منشور لها عبْر صفحتها على الـ"فيسبوك". في البداية قالت إن لقاء مي عز الدين مع الإعلامي معتز الدمرادش، كان ممتعاً ومليئاً بالتفاصيل التي تعكس شخصيتها ومنطقها في الحياة، لكن عندما تطرّق الحديث إلى روعة دورها في مسلسل جزيرة غمام، أجابت ببساطة: "عشان الورق كان حلو"؛ لافتة إلى أنها توقفت عند هذه الجملة وتساءلت: "كيف يمكن اختزال جهد وفن وحرفة ورؤية كاتب متميز مثل عبدالرحيم كمال في كلمة ورق؟"

واختتمت منشورها قائلة: "الحقيقة أن بداية تراجُع قيمة الفن، ظهرت عندما استُبدلت بكلمات مثل (النص) أو (السيناريو)، كلمة (ورق)، التي باتت متداوَلة وتُظهر نوعاً من الاستهانة بأهم عنصر في العملية الفنية، السيناريو".



آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية

يُذكر أن مي عزالدين قد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي دارت أحداثه حول امرأة مطلقة ثلاث مرات، وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير، وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"محلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" جاء من بطولة: آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبدالرحمن، تقى حسام، أسامة أبوالعطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف. وضيفا الشرف: ميس حمدان، وعمر السعيد. والعمل من تأليف تامر محسن، ومها الوزير. ومن إخراج تامر محسن.

