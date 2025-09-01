فينيسيا 2025: أماندا سيفرايد تُمازح الجمهور على السجادة الحمراء لفيلم The Testament of Ann Lee

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - في اليوم السادس على التوالي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي افتُتحت فعالياته 27 أغسطس الماضي، وتستمر حتى 6 سبتمبر، تألق طاقم عمل The Testament of Ann Lee على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الموسيقي التاريخي، المشارك ضمن المسابقة الرسمية بالنسخة ال82 للمهرجان والذي يُنافس على جائزة الأسد الذهبي.

السجادة الحمراء لفيلم The Testament of Ann Lee

وجاءت ضمن أول الحضور النجمة العالمية أماندا سيفرايد Amanda Seyfried، بطلة العمل والتى تجسد شخصية "آن لي" وارتدت فستان أسود ضخم مُزين بفيونكة حمراء كبيرة، ولفتت الأنظار بحضورها اللافت والمرح، حيث ظلت تلتقط الصور وتضحك مع الجمهور والمراسلين المتواجدين في محيط السجادة الحمراء، استعدادًا للعرض العالمي الأول للفيلم. وفي مشهد عفوي حرصت على التقاط الصور بنفسها بواسطة كاميرا صغيرة.

كما حضرت أيضًا مخرجة العمل مونا فاستفولد Mona Fastvold، وجانب من طاقم الفيلم؛ لويس بولمان Lewis Pullman، وتوماسِن ماكِّينزي، وبراد كوربت، وفيولا بريتيجون، وناثان ميتشيل

جلسة حوارية لفيلم "The Testament of Ann Lee"

انعقدت جلسة حوارية صباح اليوم لطاقم عمل فيلم "The Testament of Ann Lee"، بحضور المخرجة مونا فاستفولد وأماندا سيفرايد بطلة العمل، وبعض أعضاء الطاقم. وتحدثت أماندا سيفرايد عن الجهد الصوتي والبدني اللازم لأداء مشاهدها في الفيلم تحديدًا مشاهد الطقوس والغناء والصراخ ووصفت التجربة بأنها «تحررية ومكثفة»؛ ذكرت أيضاً قرارات مخرجة العمل بعدم وضع مكياج في كثير من المشاهد لزيادة الإحساس بالواقعية.

بينما قالت مونا أنها رغبت في جعل آن لي كشخصية مركبة وليست بطلة تقليدية، وأكدت أنها استخدمت عناصر مسرحية وموسيقية عمدًا.

ويذكر أن الفيلم سيتم عرضه في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي.

يمكنك التعرف إلى: الأسد الذهبي: القصة الكاملة لأرفع جوائز مهرجان فينيسيا...

