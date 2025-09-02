انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يدعو دول المنطقة لتبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الإطار التنسيقي، الاثنين، الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة.

وجاء في بيان للاطار، أن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في مكتب المندلاوي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة أهم الملفات المحلية والإقليمية والدولية".



وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي يدين الاعتداء السافر الذي تعرض له اليمن وراح ضحيته رئيس الوزراء ومجموعة من المسؤولين الحكوميين".

واستمع الإطار التنسيقي وفق البيان إلى "تقييم لملفي المياه والكهرباء في العراق من قبل رئيس الوزراء والحلول التي تعمل عليها الحكومة".