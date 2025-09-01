تفاصيل ظهور شيرين رضا في فيلم الكراش مع أحمد داود وميرنا جميل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تواصل الفنانة شيرين رضا حضورها الفني المتنوع خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث بدأت مؤخراً تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الكراش"، الذي يجمعها مع الفنان أحمد داود والفنانة ميرنا جميل في بطولة مشتركة، وذلك بعد انطلاق تصوير العمل الأسبوع قبل الماضي لعرضه في دور السينما قريباً.
كما سبقت مشاركتها هذه تجربتها السينمائية الأخيرة من خلال فيلم "في عز الظهر"، الذي طُرح في شهر يونيو الماضي، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.
قد تحب قراءة.. أشهر أفلام اليوم الواحد.. نوع مختلف في عالم الدراما
ولم يقتصر نشاط شيرين رضا على السينما فقط، بل أطلت أيضاً خلال الموسم الرمضاني الماضي بظهور خاص في مسلسل "إخواتي"، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي وثراء جبيل وإسلام حافظ، وضيوف الشرف أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
شخصية شيرين رضا في فيلم "الكراش"وتجسد شيرين رضا خلال أحداث فيلم "الكراش" شخصية مختلفة ومميزةح؛ حيث تظهر في دور والدة ميرنا جميل، وهي سيدة ذات طباع خاصة، تضفي نكهة مميزة على الأحداث. وتكشف تطورات القصة عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بابنتها، وهي علاقة فريدة من نوعها تحمل أبعاداً إنسانية وعاطفية متعددة.
قصة فيلم "الكراش"فيلم "الكراش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة، وتدور أحداثه حول فكرة "الحب من أول نظرة"؛ حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل؛ لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية. ويشارك في البطولة، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
آخر أعمال شيرين رضا الفنيةيأتي فيلم "الكراش" بعد فترة قصيرة من ظهور شيرين رضا في فيلم "الشاطر"، المعروض حالياً في دور السينما، والذي قدمت فيه تجربة لافتة من خلال الظهور بشخصيتها الحقيقية كفنانة في بداية أحداث الفيلم؛ إذ تلتقي أمير كرارة الذي يعمل دوبلير للمشاهير، ويحدث بينهما موقف كوميدي داخل سيارة في مشهد من فيلم سينمائي.
