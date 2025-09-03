أحمد السعدني يتحدث متأثرًا عن لحظة فقدان زوجته.. هل سيخوض تجربة الزواج مجددًا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - تحدث الفنان أحمد السعدني عن مدى تأثره وطريقة تعبيره عن الفقد، وذلك بعد فقدان أم أولاده ووالده الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني؛ مشيرًا إلى أنها كانت لحظات صادمة في حياته، جعلته يستوعب فكرة أن هناك أنواع من الحزن، وكان ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش خلال برنامجه" ABtalks".

أحمد السعدني عن وفاة أم أولاده: كبرت 15 سنة

قال أحمد السعدني عن وفاة أم أولاده: "كان موتها مفاجئ بشكل يخض، في الوقت دا كان معايا الولاد واللطشة اللي حصلت فجأة دي كانت صعبة".

وأكمل السعدني متأثرًا: "حسيت بحزن كبير جدًا بس مكنتش أعرف إن في أنواع مختلفة من الحزن، وربنا ما يوريها لحد، في لحظة حسيت إني كبرت 10 و15 سنة، وكان في إحساس بالندم وتأنيب الضمير لكني تغلبت عليه، وعرفت أحلل الموضوع بعد الصدمة".

السعدني يوجه نصيحة للشباب قبل الزواج

وتابعموجهًا نصيحة إلى الشباب قائلًا: " أنا أولًا أتجوزت صغير جدًا كان عندي 25 سنة، ومنصحش حد يتجور صغير كده أو مياخدش الخطوة دي غير وهو عنده خبرات وده بيجي من الحياة والاحتكاك والشغل والنجاح والفـشل والسفر، وياريت كمان يكون محقق نفسه في عمله قبل إتخاذ هذه الخطوة".

وواصل السعدني حديثه قائلًا: "أنا لما أتجوزت مكنتش بشتغل وكنت باخد مصروف، وبعتبر نفسي كنت عيل صغير، فأي أخطاء حصلت بالضرورة مكنتش مقصودة وناتجة عن إن أنا وهي معندناش خبرة، أنا معملتش فرح أصلًا لأني مبحبش الزحمة واتخنقنا في يوم جوازنا دا".

قرار الوحدة اختياري

واستكمل حديثه: "فكانت المشاكل بينا كثيرة جدًا وعلى أشياء بسيطة، وانفصلنا يعتبر من أول شهر، وأول مرة طلقت فعليًا كان بعد الزواج بأربع أعوام كان عندي 29 سنة، ولما بحلل المواقف دي بتيجي عليا لحظات وأقول ياه لو هي موجودة دلوقتي كان الوضع اختلف تمامًا، و استيعاب موضوع موتها ده أخد مني فترة ويوم وفـاتها ده كان صعب جدًا".

وأكمل: "وخلاص بقيت أب وأم، والوحدة اللي بعيشها حاليًا اختيارايه مأنت ممكن تتجوز تاني يوم وناس كتيرة كدا، ولكن أنا اخترت تقسيم يومي بين شغلي وأولادي واحتياجاتي اليومية، أنا مثلاً بستغل أي وقت أقضيه لوحدي علشان أخذ نفسي".

أطلعوا على أحمد السعدني يعلن فشله في تجربة هذه اللعبة

هل يخوض أحمد السعدني تجربة الزواج مرة ثانية؟

وعن تجربة الزواج مجددًا استرسلفي الحديث قائلًا: "قرار الوحدة بالنسبالي قرار اختياري، فيه نماذج ممكن تتجوز علشان حد يشيل معها، وأنا برضه مقررتش دا، أنا الفكرة مبتخطرش في بالي، أحيانًا بيجي عليا وقت بفكر، لكن مباخذش الخطوة.. تقريبًا اتعقدت"، مشيرًا أن قبل وفاتها كانت هناك نية لرجعوهما لبعض ولكنها كانت مؤجلة، مؤكدًا أن الوقت لم يكن مناسب لأنه كان يرى نفسه أنه لا يستطيع تحمل المسئولية حتى هذه المرحلة من عمره.

وبسؤاله عن فكرة الزاوج مرة أخرى، أوضح السعدني: "الجواز والطلاق والخلفة والرزق والحياة، أنا مؤمن إن البني آدم ملوش اختيارات أوي في حاجات كتير، وسايب نفسي زي اللي راكب الموجة بالبورد ويحصل اللي يحصل".

وخلال الحلقة وجه رسالة لزوجته الراحلة، حيث قال: "أطمني الولاد كويسين، وكنت أتمنى أني أقابلك متأخر شوية لأننا عشنا مع بعض وأحنا صغيرين أوي فكنا أطفال، وهي كانت حقيقي بنى أدمة جميلة جدًا، ودلوقتي أكتشفت أن طبيعي لكل إنسان عيوب ومميزات، وهي كانت مميزاتها كثيرة جدًا، وعيوبها أكتشفت حاليًا أنه كان ممكن أحتويها لأنها عيوب بسيطة وأتقبلها".

وتعرفوا على مي عز الدين تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن.. وهذه مواصفات فتى أحلامها

أحمد السعدني مع دينا الشربيني في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

في سياقٍ آخر يواصلتصوير مسلسله "لا ترد ولا تستبدل"؛ والذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة استعدادًا لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعى، يحمل قضية هامة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح فيما يشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كلُ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.

https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"لام شمسية" آخر أعمال أحمد السعدني

من جهةٍ أخرى، كانت آخر أعمالالدرامية من خلال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولة العمل إلى جانب أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل على البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كما أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

قد يعجبكم في ذكرى رحيله الأولى.. مواقف تذكر فيها أحمد السعدني والده

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».