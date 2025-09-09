بعد أكثر من عام.. لقاء الخميسي تعلن عرض مسلسل روج أسود قريبًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "روج أسود" التي تُشارك في بطولته خلال الفترة القليلة المُقبلة، ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون"، وذلك بعد مرور أكثر من عامٍ كامل على انطلاق تصويره، والذي توقف أكثر من مرة.

لقاء الخميسي من كواليس "روج أسود"

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها من داخل كواليس التصوير، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها بـ"إنستغرام"، قائلة: "مسلسل روج أسود.. قريبًا"، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي لعرضه، إلا أنه ربما يُعرض نهاية أكتوبر المُقبل.

لقاء الخميسي من كواليس مسلسل روج أسود- الصورة عبر حسابها على إنستغرام

تفاصيل الحلقات الأولى من "روج أسود"

ستشهد الحلقات الأولى من "روج أسود" حالة تعارف بين غالبية الأبطال الخمسة، وهن: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم وفرح الزاهد، وذلك داخل محكمة الأسرة، حيث تُقرر كلّ منهن التوجه إلى هناك، لتعرضها لمعاناة مع زوجها، وتريد الطلاق منه، مثل فرح الزاهد التي ستظهر بدور "تيك توكر" وتعاني من العنف والاضطهاد، وكذلك مي سليم التي تعمل موظفة حسابات في مستشفى، وتنتمي إلى أسرة تحت المتوسطة وتعاني هي الأخرى.

كما تعاني رانيا يوسف، من مشاكل كبيرة مع زوجها، التي تريد الانفصال عنه، وستتزوج أكثر من 12 مرة على مدار الأحداث، والأمر ذاته مع داليا مصطفى التي تواجه مشاعر سلبية تجاه زوجها، إذ تنشأ علاقة صداقة بين هؤلاء الأبطال داخل أروقة المحكمة، وتستمر حتى الحلقات الأخيرة، وسط حالة من التشويق والإثارة، حيث تُجسد كلّ منهن قصة حقيقية، تُعبر من خلالها عن شريحة معينة من السيدات.



آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية

الجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي قدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان "الملك وأنا"، والذي شارك ضمن فعاليات الـ مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إخراج محسن رزق، تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين"؛ لتعليم أولاده مما يحدث صداماً بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

