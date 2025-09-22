لمى الشثري عن العدد الخاص باليوم الوطني السعودي 95: نحتفل بجمال الهوية السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - استضاف برنامج "الخليج 365" على قناة "روتانا خليجية" الأستاذة لمى الشثري رئيسة تحرير مجلة "الخليج 365" في حديث مميز وشامل عن عدد شهر سبتمبر، الذي خصصته المجلة " للاحتفاء بـ اليوم الوطني السعودي 95، الحوار تناول تحضيرات المجلة المبكرة لإصدار العدد الخاص بهذه المناسبة الغالية، والأفكار التي استلهمتها للاحتفاء بجمال الهوية السعودية بطرق إبداعية، مع تسليط الضوء على الشراكة مع فنون التراث لإبراز الوجوه الملهمة وتأكيد الدور الفاعل للمرأة السعودية.

أكدت الأستاذة لمى الشثري أن التحضير للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية بدأ منذ وقت طويل، وكانت فكرته الأساسية قائمة على الاحتفال بجمال الهوية السعودية، وأضافت: إحنا هذه السنة اخترنا أن نحتفي بغلافين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتابعت قائلة: الغلاف الأول عملناه مع سارة المطلق، سارة موهبة سعودية مميزة جدًا، مهندسة وقيمة فنية، عملها يقوم على بناء الجسور الثقافية بين السعودية والعالم، وهي قيمة مساعدة في الجناح الوطني السعودي في بينالي البندقية للعمارة 2025، وكمان انضمت لفريق نور الرياض في النسخة الخامسة إن شاء الله.

أضافت: يهمنا دائمًا أن نسلط الضوء على الشخصيات اللي مثل سارة، اللي عملها في الظل يمكن أكثر مما هو في الضوء، ولكن موهبتها كبيرة، واخترنا كمان أن إطلالتها تعكس توجهها بين السعودية والعالم، فزيها من المصممة السعودية الموهوبة مشاعل الفارس، واخترنا أن نتعاون مع دار عريقة للمجوهرات، الدار العالمية اللي هي تيفاني آند كو، على أساس يكون هذا الغلاف هو احتفاؤهم باليوم الوطني. وبالفعل تم والحمد لله توفقنا.

وعن الغلاف الثاني قالت لمى الشثري: أما المشروع الثاني فهو غلاف رقمي مع مؤسسة فنون التراث بقيادة الأميرة نورة الفيصل. اشتغلنا عليه من شهور الحقيقة. حبينا نسلط الضوء على شخصيات ملهمة تتألق وتتزين بالأزياء الخاصة بفنون التراث المصنوعة يدويًا بحسب الموروث السعودي في الأزياء. واخترنا كمان أن نربطها بشعار الهوية لليوم الوطني السعودي هذا العام وبتفرعات عزنا بطبعنا، عزنا برؤيتنا، بطموحنا، بكرمنا، بجودنا، بيدنا صحيح. فاخترنا الشخصيات على هذا الأساس.

وتابعت: كل غلاف فيه من الإبداع الكثير، وفيه من موروثنا الشعبي وموروثنا السعودي أكثر شيء.

عملنا على تصميم غلاف رقمي بالتعاون مع مؤسسة فنون التراث ويسلط الضوء على شخصيات ملهمة تتألق بالأزياء التراثية



September 22, 2025

أهمية الشراكة مع فنون التراث

وردا على سؤال حول أهمية الشراكة مع فنون التراث.. وكيف ساعدت مجلة الخليج 365 أن تطلع بأحلى صورة وكل الأفكار الخيالية تطبق على أرض الواقع، قالت لمى الشثري: والله هذا جوهر عملنا، جوهر عمل الخليج 365 أن نحن نعزز الهوية. وطبعًا فنون التراث بقيادة الأميرة نورة الفيصل يعني الله يبارك في جهودهم، دورهم مره مهم.

وأضافت: وتعاوننا في هذا المشروع يبرز الشخصيات ويبرز الأزياء، وهذا هو الهدف: أن نحن نطلع الأزياء من إطارها التقليدي إلى إطار معاصر أكثر يمكن يناسب الشخصيات ويبرزهم، ويكون فيه تواصل ما بين الزي اللي هو يمثل الهوية وبين الشخصية اللي لها دور كبير في المجتمع.

التعاون مع فنون التراث يستهدف إخراج الأزياء من إطارها التقليدي إلى إطار معاصر يناسب الشخصيات ويبرزهم ويخلق نوعا من التواصل بين الأزياء والشخصيات



September 22, 2025

المرأة السعودية والتميز في مختلف المجالات

واستلهما لتجربتها كامرأة سعودية متميزة في مجال الصحافة، تحدثت لمى الشثري عن نجاحات المرأة في المملكة قائلة: والله المرأة السعودية صانعة معجزات الحقيقة. المرأة السعودية سواء كانت في الضوء ولا بالظل يعني تبدع في كل مجال. ولهذا حرصنا لما قررنا نحن نعمل هذا المشروع أن نضم فئات مختلفة من مختلف القطاعات. كل فئة، كل شخصية تمثل ركيزة من ركائز الهوية مثل الرؤية والطموح والكرم والجود. اخترنا كمان أن نكون شموليين أكثر، يعني أكثر شمولية في الشخصيات.

وواصلت قائلة: فمن ضمن الشخصيات مستفيدة من جمعية أسر التوحد، هي شابة مصابة بالتوحد اسمها شوق العبداللطيف. أوجّه لها وأسرتها أكيد تحية. هي بفضل دعم جمعية أسر التوحد قدرت أنها تخلص دراستها الثانوية وأنها تكون رسامة وتشق طريقها في المجال اللي هي تحبه. فهذا هو دورنا كمان أن نكون شاملين مش بس لمختلف القطاعات، كمان لمختلف الفئات.

عدد اليوم الوطني السعودي يسلط الضوء على دعم المرأة السعوديَّة

يذكر أن مجلة الخليج 365 خصصت عدد شهر سبتمبر 2025 للاحتفاء بالذكرى الـ 95 لتأسيسِ الوطنٍ، مستلهمة شعار «عزُّنا بطبعنا»، في إلقاء الضوء على نماذج سعودية وتجارب وطنية تعكس صدقَ الهويَّةِ، وعمقَ الانتماءِ.

واختارت "الخليج 365" أن تحتفي باليوم الوطني السعودي باللون الأزرق؛ لون الهدوء والاتزان والتطلع للمستقبل المشرق، مع شخصية تمثل رقي المرأة السعودية ومكانتها الإبداعية والمهنية العالية وحضورها في مشهد الفنون والثقافة؛ وهي المهندسة والقيمة الفنية سارة المطلق.

غلاف الخليج 365 لـ عدد سبتمبر 2025

افتتحت العدد كعادتها رئيسة التحرير لمى الشثري؛ بمقال سلّطت فيه الضوء على القيم السعودية الملهمة للشعار الجديد، والهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي التي تحاكي العز بمختلف أركانه، وكيف انعكست تلك القيم مع الحراك الذي أثارته رؤية 2030 على تموضع المرأة في مختلف المجالات؛ كقائدة ومبدعة وصانعة إنجازات.

دائرة الاهتمام الأساسية في هذا العدد كانت المرأة السعودية؛ إذ حكى قصص سيدات سعوديات ذوات بصمات واضحة في قطاعات مختلفة.

الغلاف الرقمي لعدد اليوم الوطني السعودي

الهوية ليست فقط شعاراً يُرفع، بل طباعٌ وموروثات تنتقل من جيل إلى جيل؛ لتضيء الطريق نحو المستقبل، وطباع المملكة العربية السعودية قصص عز ترويها "الخليج 365" في هذا العدد، مسلّطة عدستها على نماذج نسائية ملهمة في مجالات مختلفة.

احتفاء "الخليج 365 X فنون التراث".. باليوم الوطني السعودي 95 بجلسة تصوير ضمت سيدات سعوديات مثلت كل منهن زاوية من زوايا الاعتزاز بالدور الوطني. شكّلت مرآة لهوية هذا العام، وعدسة؛ تُوثِّق لحظة فخرٍ، حيث تجتمعُ نساءُ المملكة، وهن يرتدين أزياءً من "فنون التراث"، خاطتها أنامل حِرفيَّة، ونُسِجَت من أقمشة نادرة، لتُصبحَ كلُّ قطعة منها مرآةً لهويَّةٍ؛ تُروى بخطوط من صبر وجمال.

وضم هذا العدد من "الخليج 365" أيضاً العديد من قصص النجاح لنساء المملكة، منها الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، التي تم تعيينها بمنصب رئيسة تنفيذية لعلامة JAY3LLE، وعن ذلك قالت: "إننا بصدد رسم هوية العلامة برؤية إستراتيجية واضحة؛ تستفيد من الإمكانات الفريدة للمملكة".

ومن الشخصيات التي افتحت معها "الخليج 365" نقاشاً مُلهماً حول الهوية والقيم والرؤية السعودية، تأتي لولوة الشقحاء التي ترأس اليوم مرجعية مهنية احترافية لرواد قطاع الأزياء؛ وهي جمعية الأزياء.

اعتزاز الشقحاء بالدور الذي تقوم به يترافق مع تطلعات كبيرة، تهدف لجعل الأزياء جزءاً من الوعي العام، بوصفها قيمة ثقافية واقتصادية، مؤكدة خلال حديثها أن "المرأة هي قلب هذا القطاع النابض".

أما المصممة ريم الكنهل، فروت لـ"الخليج 365" كيف باتت أزياؤها جزءاً من حكاية السعودية الجديدة، وتحدثت عن تطور هويتها التصميمية من دون أن يعني ذلك تغيير ثوابت؛ كإيمانها بالبساطة، وحرية التعبير، وقدرة الموضة على تمكين المرأة من رواية قصتها الخاصة.

العمارة السعودية كانت حاضرة أيضاً في هذا العدد، وكذلك المطبخ السعودي مع الشيف ورائدة الأعمال بسمة الخريجي.مواضيع وتغطيات ولقاءات متنوعة أثرت هذا العدد الذي خصص للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 95.

