ارتفاع أسعار الذهب إلى 3339.20 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، ووسط تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بديلًا لجيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) لتصل إلى (3339.20) دولارًا للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3%) مسجلة (3353.10) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (36.36) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (2.3%) إلى (1385.38) دولارًا، في حين قفز البلاديوم (5.5%) إلى (1115.58) دولارًا.

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