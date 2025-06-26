شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين "كاكست" ومبادرة جميل للتقنية العميقة لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مؤسسة مجتمع جميل الأهلية اليوم فعالية "إطلاق مبادرة جميل للتقنية العميقة" في مدينة الرياض، التي تُقام بشراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث جمعت الفعالية تحت سقف واحد نخبة الباحثين في مجالات البحث والتطوير والتقنية، وممثلي الجامعات والمراكز البحثية المحلية، إلى جانب عدد من المستثمرين، والجهات الحكومية، وكبريات الشركات الخاصة.

وتهدف فعالية "إطلاق مبادرة جميل للتقنية العميقة" إلى استكشاف أحدث توجهات التقنية العميقة وفرصها وتحدياتها في المملكة العربية السعودية، وإتاحة فرص التواصل بين الخبراء والباحثين والمستثمرين، وتوفير منصة لعقد الشراكات بين الجهات الفاعلة في المنظومة، والتعريف بـ"مبادرة جميل للتقنية العميقة" وأهدافها وطرق التقديم عليها. حيث تسعى المبادرة إلى تسريع تحويل الأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة تخدم القطاعات الحيوية في المملكة، وتحديداً قطاعات الصحة والطاقة والبيئة.

وتضمنت الفعالية كلمة من النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار، الدكتور خالد الدكان، عن تمكين الابتكار وريادة الاعمال في التقنيات العميقة، تلتها جلسة حوارية ثرية حول مستقبل التقنية العميقة في المملكة العربية السعودية في قطاعات الصحة والطاقة والبيئة، تضمنت متحدثين من رواد الأعمال الخبراء والشركات الناشئة المتميزة في هذه القاعات بالسوق السعودي. لتختتم الفعالية لاحقاً بمراسم توقيع بين مؤسسة مجتمع جميل الأهلية والجهات المشاركة بهدف التعاون في تنظيم مبادرة جميل للتقنية العميقة ودعم رواد الأعمال المشاركين بها.

وفي هذا السياق، أوضح نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة لعبد اللطيف جميل حسن جميل أن فعالية "إطلاق مبادرة جميل للتقنية العميقة" تسعى إلى تعزيز الجهود الحثيثة لبرامج رؤية 2030، والهادفة إلى تعظيم قيمة قطاع البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي، وبناء منظومة مترابطة تحفّز الشراكات البحثية والاستثمارية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلولٍ تجاريةٍ قابلة للتطبيق".

وأضافت عضو مجلس الإدارة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية الدكتورة مي طيبة بقولها: نتطلع إلى المرحلة القادمة من مبادرة جميل للتقنية العميقة، والتي سنستقبل فيها المشاركين لنبدأ بتأهليهم عبر برنامج تدريبي متخصص، لتقام بعدها أخيراً مرحلة تصفية نهائية يحصل الفائزون فيها على جوائز مالية بإجمالي 2,250,000 رس."

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان أن "كاكست" ملتزمة بتمكين الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التقنيات العميقة، بوصفها مختبراً وطنياً وواحة للابتكار تسهم في بناء اقتصاد مبتكر، من خلال قدراتها البحثية ومختبراتها المتقدمة، وبرامج الحاضنات والمسرعات مثل “الكراج”، مضيفاً أن المدينة تعمل على توفير بيئة متكاملة تدعم المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى حلول تقنية متقدمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الدعم الكامل للشركات الناشئة؛ لتحقيق أثر مستدام على الاقتصاد الوطني.

ويُجدر بالذكر أن التسجيل في مبادرة جميل للتقنية العميقة مفتوح حتى يوم 30 يونيو 2025. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات عن المبادرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://deeptech.startsmartsaudi.com