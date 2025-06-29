الخطوط السعودية وشركة “ميريت” توقعان اتفاقية لإطلاق متجر الفرسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أبرمت الخطوط السعودية ممثلة في برنامج الولاء “الفرسان” وشركة ميريت المزود الرائد لحلول الولاء على مستوى العالم، شراكة استراتيجية أعلنت من خلالها الإطلاق الرسمي لمتجر الفرسان (الالكتروني)، المنصة الرقمية الجديدة المصممة لتعزيز تجربة الولاء لأعضاء البرنامج، ووقعها كلٌ من مساعد المدير العام لبرنامج الولاء “الفرسان” الأستاذ عصام أخونباي والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ميريت السيدة جولي باربييه-لبلان.

ويتيح متجر الفرسان للأعضاء استبدال أميال الولاء بمجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة ضمن فئات متعددة، مما يوسع من قيمة البرنامج إلى ما هو أبعد من مكافآت السفر التقليدية، وقد تم تطوير المتجر لتعزيز رضا الأعضاء وزيادة التفاعل مع برنامج الفرسان، فيما ستتولى شركة ميريت مسؤولية تنفيذ وتشغيل المتجر بصفتها موردًا خارجيًا لجميع المنتجات المتاحة للاستبدال.

وأوضح الأستاذ عصام أخونباي أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير برنامج الفرسان، حيث يُثري متجر الفرسان تجربة الأعضاء من خلال توفير خيارات متنوعة لاستبدال الأميال، كما تُجسّد الشراكة مع ميريت التزامنا المستمر بالابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء البرنامج.

وقالت جولي باربييه-لبلان: “نفخر بهذه الشراكة مع الخطوط السعودية، حيث يُمثل إطلاق متجر الفرسان محطة محورية في رؤيتنا المشتركة لإعادة تعريف مفهوم الولاء وتقديم قيمة أعمق وأكثر تأثيرًا لأعضاء البرنامج، فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى منظومة متنامية من الشركاء المحليين والعالميين بدءًا من تجار التجزئة، والمنتجات الحصرية، والمنصات الرقمية، وصولًا إلى الخدمات اليومية، نُسهم في بناء واحدة من أكثر تجارب الولاء تنوعًا وتأثيراً في المنطقة، وهذا الإطلاق ما هو إلا بداية لمسيرة أوسع تهدف إلى جعل كل لحظة يومية فرصة للمكافأة، وتعزيز الروابط بين الخطوط السعودية وأعضاء الفرسان المميزين.”

ويستفيد أعضاء “الفرسان” من مجموعة العروض والمكافآت العديدة والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، تأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين، ومواقع الحجز الالكتروني وغيرها للحصول على المزيد من أميال المكافآت ومزايا إضافية.

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