شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.63 جنيه للشراء، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.63 جنيه للشراء.

49.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.

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