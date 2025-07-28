الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3038 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3038 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 28 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

  • عيار 24: 5,291 جنيهًا للجرام
  • عيار 21 : 4,630 جنيهًا للجرام
  • عيار 18: 3,968 جنيهًا للجرام
  • عيار14: 3038 جنيها للجرام
  • الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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