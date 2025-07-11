شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصرى، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري.



وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:‏‎سعر الدولار اليوم

49.58 جنيه للشراء

49.68 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

58.08 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.36 جنيه للشراء.

67.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

161.68جنيه للشراء.

162.81 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.17 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.48 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطرى اليوم

12.58 جنيه للشراء.

13.63 جنيه للبيع.