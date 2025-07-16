شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-7-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 319.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 357.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لحليج الأقطان، والشرقية-إيسترن كومباني، والعربية للصناعات الهندسية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 50 سهمًا، 97.9 ألف سهم، 3900 سهم، مليون سهم، 80 ألف سهم، 930 سهمًا، 3 آلاف سهم، 3026 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 25 ألف سهم، 1100 سهم، 1000 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن مصر العليا، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للمحابس، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 360 ألف سهم، 1500 سهم، 4 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 383.6 ألف سهم، 470 ألف سهم، 171.3 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات رواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 673.5 ألف سهم، 726.9 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

صفقات



أعلنت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، بيع المساهم مصطفى إسماعيل عارف رزق عدد 674.6 ألف سهم بمتوسط سعر 4.12 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 15% إلى 14.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، بيع المساهمان عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، ومحمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف جويد عدد 555 ألف سهم، 118.5 ألف سهم، بمتوسط سعر 26.11 جنيه بقيمة إجمالية 14.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على الترتيب، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 3.205% إلى 0%، ونسبة المساهم الثاني من 3.252% إلى 2.567%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، بيع المساهم أسماك عدد 105.2 مليون سهم بمتوسط سعر 0.211 جنيه بقيمة إجمالية 22.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.15% إلى 8.79%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار، بيع المساهم سامح السيد إسماعيل أحمد عدد 470 ألف سهم بمتوسط سعر 1.4 جنيه بقيمة إجمالية 658.3 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.005% إلى 2.747%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، شراء المساهم إلهام عرابي محمد علي عدد 725 ألف سهم بمتوسط سعر 2.183 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.55% إلى 5.974%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

قناة السويس لتوطين

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء فرع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتولى الترويج والتسويق لجامعة 6 أكتوبر، واستقبال وتسجيل الطلاب الجدد من الإمارات والخليج العربي.

كما وافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، على تحقيق إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2025 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.051 مليار جنيه.