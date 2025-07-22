شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. انخفاض جديد بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 22 يوليو 2025، انخفاضا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4680 جنيها للبيع، و4660 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، 5348.5 جنيه للبيع، و5325.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الثلاثاء، 4902.75 جنيه للبيع، و4882 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4011.5 جنيه للبيع، و3994.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الثلاثاء، 3120 جنيها للبيع، و3106.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الثلاثاء، 2674.25 جنيه للبيع، و2662.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 37440 جنيها للبيع، و37280 جنيها للشراء.

