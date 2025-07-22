شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيط وتصميمات خاصة ومزايا للطلاب.. خدمات «أبل» الجديدة في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

ماذا يقدم التوسع الجديد للسعوديين؟

تقسيط وعروض خاصة للطلاب والمعلمين

أخبار متعلقة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. انخفاض جديد بالأسواق سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. تباين في البنوك المصرية

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة أبل تطبيق متجرها الإلكتروني "أبل ستور" باللغة العربية في السعودية، اليوم الثلاثاء، فيما تستعد لفتح "متجر أيقوني" في الدرعية بحلول عام 2026، لتسجل حضورها الرسمي الأول على الأراضي السعودية.يتيح هذا التوسع طرح جميع منتجات أبل في السعودية، وتوفير خدمة عملاء شخصية من أعضاء فريق أبل، ويوفر المتجر الإلكتروني خيارات تخصيص أجهزة "ماك" حسب الرغبة، بالإضافة إلى ميزات النقش باللغتين العربية والإنجليزية على ملحقات مختارة.ويتضمن المتجر الإلكتروني خدمات مثل المساعدة في التسوق عبر الدردشة والهاتف، والمساعدة في تركيب وضبط الأجهزة بعد الشراء، فضلاً عن برنامج "Trade In" لترقية واستبدال وإعادة تدوير الأجهزة الحالية.يمكن للعملاء استخدام خيار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" لتقسيط مشترياتهم من أبل بدون فوائد على أربعة أشهر.وأعلنت أبل أيضًا عن توفير الأجهزة بأسعار خاصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مع عرض ترويجي محدود حتى 30 سبتمبر 2025، ويتضمن سماعات "إيربودز" مجانية، أو إكسسوارات لبعض أجهزة "آيباد" و"ماك" المؤهلة.