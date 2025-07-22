شكرا لقرائتكم خبر عن «ساهم» تحصل على تصريح لإنشاء منصة طرح أدوات الدين والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة منصة ساهم المالية لمتطلبات البدء في ممارسة العمل بالتصريح الممنوح لها بموجب قرار مجلس الهيئة بتاريخ 08/07/2024م لتجربة التقنية المالية لإنشاء منصة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها.

وقالت إن ذلك جاء ​​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

