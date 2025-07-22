شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 22 يوليو، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بعد ارتفاعها أمس الإثنين، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفعت سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4650 جنيهًا للشراء، و4675 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، في مصر، 5314.25 جنيه للشراء، و5342.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4871.5 جنيه للشراء، و4897.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3985.75 جنيه للشراء، و4007.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، في مصر، إلى 3100 جنيه للشراء، و3116.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2657.25 جنيه للشراء، و2671.5 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 37,200 جنيهًا للشراء، و37,400 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 3401.58 دولار للشراء، و3401.87 دولار للبيع.

