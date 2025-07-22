شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه.. استمرار التراجع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. وبلغ متوسط سعر الصرف بيعًا وشراءً نحو 49.09 جنيه. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 49.01 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، مقابل، 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مقابل 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، مقابل 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.